الجزائر تعلق جميع المهرجانات الفنية الكبرى تضامنا مع غزة- (تدوينة)

الجزائر: أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، الجمعة، تأجيل جميع المهرجانات الفنية الكبرى المبرمجة هذا الصيف تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان لوزارة الثقافة والفنون، وقعته الوزيرة صورية مولوجي.

وقال البيان: “أمام تصاعد فظاعة المجازر التي ترتكبها قوات الإجرام الصهيوني (الإسرائيلية) وحرب الإبادة الجماعية (على قطاع غزة) قررت وزارة الثقافة والفنون تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى التي كانت مبرمجة هذه الصائفة”.

وتنظم وزارة الثقافة مهرجانات فنية كبرى كل صيف، ينشطها كبار المغنيين داخل الجزائر ومن الوطن العربي على غرار مهرجان “تيمقاد” بمحافظة باتنة (شرق)، و”الكازيف” بالعاصمة الجزائر.

وأفادت الوزارة، بأنها “ستقوم بتكييف النشاطات الثقافية والفكرية الأخرى مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية، وتعزيز التظاهرات الثقافية الرامية إلى ترسيخ الثقافات الشعبية المحلية ومقومات الهوية الوطنية”.

وأوضحت أن القرار “يأتي انطلاقا من موقف الجزائر الريادي والثابت المناصر والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مقاومته الشرعية الباسلة والصامدة في وجه الوحشية الصهيونية”

كما يأتي قرار الوزارة “انسجاما مع جهود الدولة الجزائرية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لنصرة الشعب لفلسطيني المضطهد في أرضه”، وفق البيان.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)