الجزائر تعلن إخماد كافة الحرائق دون تسجيل ضحايا- (تدوينة)

الجزائر: أعلنت السلطات الجزائرية إخماد كافة حرائق الغابات بعموم البلاد دون تسجيل ضحايا، وذلك وفق بيان لإدارة الحماية المدنية نشرته ليلة السبت على فيسبوك.

وأشار البيان إلى أنه “بحلول العاشرة ليلا (21:00 ت.غ)، جرى إخماد حريق غابة أييس في بلدية سيدي معروف بولاية جيجل الساحلية (شرق)، وحريق غابة جبل كوندورسي في بلدية وادي الشعبة بولاية باتنة (شرق)، وحريق غابة زنطوط في بلدية تامريجت بولاية بجاية الساحلية (شرق)”.

وبإخماد حرائق الغابات المذكورة دون تسجيل ضحايا، استطاعت الجزائر احتواء كافة حرائق الغابات التي اندلعت في الآونة الأخيرة.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، كافحت فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بطائرات إطفاء للجيش ومروحيات ومتطوعين، لإخماد عشرات حرائق الغابات (فاق عددها 80) عبر نحو 15 ولاية، أغلبها في وسط وشرقي البلاد.

ولم تخلف حرائق سبتمبر/ أيلول في الجزائر أية خسائر بشرية، فيما أتلفت آلاف الهكتارات واحترقت عديد المركبات بولاية بجاية (شرق) خصوصا.

وتزامنت الحرائق مع موجة حر غير عادية شمالي البلاد تجاوزت درجات الحرارة في عدد منها 40 درجة، مع هبوب رياح جنوبية قوية وحارة، وجاءت بعد حرائق غابات في 24 يوليو/ تموز الماضي، خلفت 34 قتيلا بينهم 10 عسكريين، وحوالي 194 مصابا.

(الأناضول)