الجزائر تعلن تسيير جسر جوي لإيصال مساعدات إلى ليبيا 

الجزائرـ حسان جبريل

أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، تسيير جسر جوي مكون من 8 طائرات عسكرية كبيرة، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى ليبيا لمواجهة تداعيات الإعصار الذي ضرب مناطق ومدن شرقي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان: “استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة جراء الإعصار الذي ضرب عددا من المدن في ليبيا، قررت الجزائر بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية مهمة وعاجلة”.

وأضافت: “هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية وطبية والملابس وخيام، سيتم إيصالها عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي”، دون الإشارة إلى موعد إرسالها.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه المساعدات تعبّر عن “التزام الجزائر قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللاّمحدود مع الشعب الليبي، لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها”.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة وخلف آلاف القتلى والمفقودين.

(الأناضول)