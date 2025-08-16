سياسة | عربي | المغرب العربي

الجزائر تعلن حداداً وطنياً وتنكس الأعلام تضامناً مع ضحايا سقوط الحافلة

منذ 46 دقيقة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. روما. 23 يوليو 2025. ا ف ب

حجم الخط
0

الجزائر: أفادت الرئاسة الجزائرية، مساء الجمعة، بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أعلن حدادًا وطنيًا لمدة يوم واحد، مع تنكيس الأعلام، تضامنًا مع عائلات ضحايا سقوط حافلة لنقل الركاب في مجرى وادي الحراش في الجزائر العاصمة.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن الحداد يبدأ سريانه مساء الجمعة، واصفة حادث سقوط الحافلة بـ”الكارثة” التي أودت بحياة 18 مواطنًا.

وكان الرئيس تبون قد قام في وقت سابق بتعزية أسر الضحايا، مؤكدًا في رسالة التعزية أن الأمر يتعلق بـ”مصاب تأثرنا به جميعًا”.

وبدوره، قدّم الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، تعازيه لأسر الضحايا.

وكان جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) قد أعلن عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 23 آخرين بينهم اثنان حالتهما حرجة، في حادث سقوط حافلة لنقل الركاب من جسر في مجرى وادي الحراش في الجزائر العاصمة، مساء الجمعة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وفاة 18 شخصاً وإصابة 9 آخرين إثر سقوط حافلة في أكبر واد بالعاصمة الجزائرية- (فيديو)
منذ 11 ساعة
الصحافي الجزائري إحسان القاضي يفوز بجائزة “الحرية ومستقبل الإعلام” في ألمانيا
منذ 18 ساعة
ملايين المريدين يتجمعون في طوبى السنغالية لإحياء ذكرى “غاندي المسلم”
منذ 23 ساعة
نظرية التنمية والفراغ في زمننا المعاصر
12 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية