الجزائر تعلن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية

“القدس العربي”: أعلنت الجزائر، الأربعاء، دعمها لجهود هورست كوهلر، المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، من أجل حل النزاع بين المغرب والبوليساريو، وذلك بالتزامن مع انطلاق مفاوضات حول القضية في جنيف.

جاء ذلك في لقاء بين الوزيرعبد القادر مساهل وكوهلر، على هامش مفاوضات جنيف بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحضور الجزائر وموريتانيا كدولتين مراقبتين.

ونشر مساهل، تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إنه جدّد لكوهلر التأكيد على دعم الجزائر لجهوده.

كان لي لقاء اليوم مع المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة حول #الصحراء_الغربية هورست كوهلر ، حيث جددت له دعم #الجزائر لجهوده، و الذي عبر له عنه السيد رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي خصه به، من أجل ايجاد حل لقضية الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية و لوائح الأمم المتحدة pic.twitter.com/e6XajTiOtS — Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) December 5, 2018

وتستمر المفاوضات المنعقدة في جنيف يومي الأربعاء والخميس. وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب و”البوليساريو”، إلى عام 2008، ولم يحدث شيء يذكر منذ ذلك التاريخ.

وبدأ النزاع حول الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، إلى نزاع مسلح توقف في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.

(الأناضول)