الجزائر تعلن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية

منذ 2 ساعتين
الجزائر تعلن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية

المبعوث الأممي هورست كوهلر يصل جنيف لحضور مفاوضات بشأن الصحراء الغربية

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“القدس العربي”: أعلنت الجزائر، الأربعاء، دعمها لجهود هورست كوهلر، المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، من أجل حل النزاع بين المغرب والبوليساريو، وذلك بالتزامن مع انطلاق مفاوضات حول القضية في جنيف.

جاء ذلك في لقاء بين الوزيرعبد القادر مساهل وكوهلر، على هامش مفاوضات جنيف بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحضور الجزائر وموريتانيا كدولتين مراقبتين.

ونشر مساهل، تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إنه جدّد لكوهلر التأكيد على دعم الجزائر لجهوده.

وتستمر المفاوضات المنعقدة في جنيف يومي الأربعاء والخميس. وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب و”البوليساريو”، إلى عام 2008، ولم يحدث شيء يذكر منذ ذلك التاريخ.

وبدأ النزاع حول الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، إلى نزاع مسلح توقف في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.

(الأناضول)

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