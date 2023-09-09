الجزائر تعلن عدم تسجيل ضحايا أو خسائر جراء هزة أرضية شعر بها سكان بعض ولايات غرب البلاد- (تدوينة)

جانب من آثار الزلزال في مدينة مراكش المغربية

الجزائر: أعلنت الجزائر، السبت، عدم تسجيل ضحايا أو خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان ولايات غربي البلاد.

وذكرت الحماية المدنية الجزائرية في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك أنه “على إثر الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بعض ولايات غرب البلاد، قامت فرقنا بعمليات استطلاع بكل من ولايات تندوف وبني عباس وتيميمون وبشار والنعامة (جمول غرب) وتلمسان وسيدي بلعباس (غرب) ولم تسجل أي خسائر”.

ومساء الجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن وفاة 632 وإصابة 329 شخصا بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني”، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية.

(الأناضول)