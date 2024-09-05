رياضة | كرة قدم عالمية

الجزائر تفوز على غينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا

5 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
1

الجزائر: استهل المنتخب الجزائري لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، بفوز مستحق على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية 2 / صفر، مساء الخميس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ” ميلود هدفي” بمدينة وهران غربي الجزائر.

سجل حسام عوار، النجم الجديد لنادي اتحاد جدة السعودي، هدف المباراة الأول في الدقيقة 69 برأسية مستفيدا من كرة ردها جيسوس لازارو نجويا، الذي تمكن من صد قذيفة قوية لرياض محرز، الذي كان أضاع ركلة جزاء في الدقيقة .24 وأضاف أمين جويري، مهاجم رين الفرنسي، الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورغم أن المنتخب الجزائري استحوذ كثيرا على الكرة،  غير أنه لم يصنع الكثير من الفرص خاصة في الشوط الأول، حيث سدد ليوس ميجيل لاعب منتخب غينيا الاستوائية، كرة قوية في الدقيقة 19 مرت إلى جانب المرمى.

واعتمد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري على خطة 3-3-4، بينما فضل جوان ميتشا مدرب غينيا الاستوائية على تعزيز خط الوسط والانطلاق في هجمات معاكسة.

وتحسن أداء أصحاب الأرض بشكل واضح في المرحلة الثانية، لكن لم يتمكن سعيد بن رحمة، مهاجم نادي ليون الفرنسي، من النجاح في التسجيل وكذلك البديل ياسين بن زية، مهاجم كارباخ الارميني. لكن البديل الآخر أمين جويري، نجح في تأمين النتيجة بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول نزار:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 4:10 م

    يجب تصحيح لقب الاعب الجزائري ” غويري “بدلا من “جويري “.

    رد

أخبار ذات صلة

الجزائر تلاقي السويد وديا يونيو المقبل
28 - مارس - 2025
منتخب الجزائر يصل غينيا الاستوائية لخوض مباراة بالتصفيات الأفريقية
12 - نوفمبر - 2024
المنتخب الجزائري يفوز على توغو ويحجز مقعده في أمم أفريقيا 2025
14 - أكتوبر - 2024
صدمة في الجزائر بعد الإقصاء من كأس إفريقيا.. وبلماضي “يعلن استقالته للاعبين”
24 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية