الجزائر تفوز على غينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا

الجزائر: استهل المنتخب الجزائري لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، بفوز مستحق على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية 2 / صفر، مساء الخميس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ” ميلود هدفي” بمدينة وهران غربي الجزائر.

سجل حسام عوار، النجم الجديد لنادي اتحاد جدة السعودي، هدف المباراة الأول في الدقيقة 69 برأسية مستفيدا من كرة ردها جيسوس لازارو نجويا، الذي تمكن من صد قذيفة قوية لرياض محرز، الذي كان أضاع ركلة جزاء في الدقيقة .24 وأضاف أمين جويري، مهاجم رين الفرنسي، الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورغم أن المنتخب الجزائري استحوذ كثيرا على الكرة، غير أنه لم يصنع الكثير من الفرص خاصة في الشوط الأول، حيث سدد ليوس ميجيل لاعب منتخب غينيا الاستوائية، كرة قوية في الدقيقة 19 مرت إلى جانب المرمى.

واعتمد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري على خطة 3-3-4، بينما فضل جوان ميتشا مدرب غينيا الاستوائية على تعزيز خط الوسط والانطلاق في هجمات معاكسة.

وتحسن أداء أصحاب الأرض بشكل واضح في المرحلة الثانية، لكن لم يتمكن سعيد بن رحمة، مهاجم نادي ليون الفرنسي، من النجاح في التسجيل وكذلك البديل ياسين بن زية، مهاجم كارباخ الارميني. لكن البديل الآخر أمين جويري، نجح في تأمين النتيجة بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

(د ب أ)