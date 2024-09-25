الجزائر تقاضي سارة كنافو رفيقة المتطرف إيريك زمور بعد “تصريحات كاذبة”

الجزائر- “القدس العربي”:

قدمت الدولة الجزائرية شكوى أمام القضاء في باريس ضد البرلمانية الأوروبية سارة كنافو من حزب “الاسترداد” اليميني المتطرف الذي يقوده رفيقها إيريك زمور. ويتخذ أعضاء هذا الحزب بدءا برأسه مواقف شديدة العداء للجزائر، خاصة فيما يتعلق بمواضيع الذاكرة والمهاجرين والحضور الإسلامي عموما في فرنسا.

وتأتي هذه الشكوى التي أكدتها وكالة الأنباء الجزائرية، بعد تصريحات مضللة أطلقتها سارة كنافو، حول الدعم المالي الذي تقدمه فرنسا للجزائر، والذي قالت إنه يعادل 800 مليون يورو، وهو رقم غير صحيح. وجاء حديث النائب في برنامج “Les Grandes Gueules” على قناة “أر أم سي” الجمعة الماضية، في سياق طرحها لمقترحات من أجل تقليل النفقات العامة، في ظل المديونية الضخمة التي تعاني منها فرنسا.

وقالت كنافو في معرض شرحها: “هل تعلمون أننا نقدم 800 مليون يورو للجزائر كمساعدات عامة للتنمية؟ وهل تعلمون أننا نقدم كل عام 120 مليون يورو للصين، وهي أكبر قوة اقتصادية في العالم؟”. ولاحقا، قامت بنشر هذا المقطع على حسابها على منصة “إكس” في فيديو حقق أكثر من مليون مشاهدة، لتثير بذلك ردود فعل واسعة واتهامات بنشر أخبار كاذبة.

وفي الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها سارة كنافو هذه الأرقام. ففي مايو الماضي، نشرت تغريدة على نفس الشبكة الاجتماعية، متسائلة: “كيف يمكننا أن نقدم 800 مليون يورو كمساعدات تنموية للجزائر كل عام، في حين أنها ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين؟”.

وفي حقيقة الأمر، توضح مواقع رسمية فرنسية قيمة المبالغ المخصصة للمساعدات العامة للتنمية الموجهة لبلدان أخرى. وفيما يخص الجزائر، يظهر أن المبلغ السنوي الممنوح في عام 2022 هو 131.79 مليون يورو. وفي عام 2021 كان المبلغ 112.23 مليون يورو، وفي 2020 وصلت قيمة المبلغ إلى 111.63 مليون يورو. وبذلك، فإن مبلغ 800 مليون يورو يمثل إجمالي المبالغ التي تم منحها بين عامي 2017 و2022.

وعند تفحص كل الأرقام، يظهر أن الجزائر ليست من بين الدول الأكثر حصولا على المساعدات الفرنسية ضمن برنامج المساعدات العامة للتنمية. ففي الفترة بين 2018 و2022، كانت المغرب، تليها ساحل العاج، كولومبيا والكاميرون في مقدمة الدول المستفيدة. أما بالنسبة للصين، فتشير أحدث البيانات المتاحة عام 2020، إلى أن فرنسا قدمت 171.72 مليون يورو كمساعدات. وفي 2019، بلغ هذا الرقم 160.77 مليون يورو.

ورغم تساؤل الفرنسيين عن الهدف من مساعدة دول أخرى في وقت تعيش بلادهم أزمة مالية كبيرة، يؤكد المسؤولون أن فرنسا تبقى دولة كبيرة مانحة لديها مسؤوليات لتقديم المساعدات العامة للتنمية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحيث تستفيد منها الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط حسب إجمالي الدخل القومي للفرد الذي تنشره البنك الدولي. وتهدف هذه المساعدات وفق تعريفها إلى “تشجيع التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة في الدول النامية” والعمل على تحسين مجالات مثل الصحة، التعليم، البنية التحتية، وغيرها من الجوانب التنموية.

ويبني حزب “الاسترداد” الجزء الأكبر من خطابه السياسي، على التحذير من خطر المهاجرين على فرنسا، على الرغم من أن مؤسسه إيريك زمور من أصول يهودية جزائرية، بينما قرينته سارة كنافو مغربية الأصل، فيما يضم الحزب عددا من القياديين البارزين مثل جان مسيحة المصري الأصول.

ومن بين الجنسيات الأكثر حضورا في فرنسا، يركز زمور في خطاباته وتصريحاته على الجزائريين، وهو ما بدا واضحا خلال الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها سنة 2022 وخرج من الدور الأول. ومن أشهر التصريحات التي أدلى بها في تلك الفترة، قوله لجمعية الصحافة الأجنبية بفرنسا إن “ضعفنا هو الذي يجعل القادة الجزائريين متعجرفين”.

ويستغرق زمور في خطاب ممجد للاستعمار الفرنسي، بشكل مستفز للجزائريين، حيث يقول: “استعمرنا الجزائر لمدة 130 عاما، لكننا لم نكن الأولين ولا الوحيدين، فالجزائر كانت دائما أرض استعمار من الرومان والعرب والأتراك والإسبان وغيرهم”.

ويضيف أن فرنسا “تركت أشياء أكثر من كل المستعمرين الآخرين، كالطرق والمعاهد الصحية التي خلفتها، والنفط الذي اكتشفته فرنسا والذي يطعم 40 مليون جزائري”.

ورغم اعترافه بارتكاب الاستعمار الفرنسي لمجازر، إلا أنه يتجاوز ذلك بسهولة، قائلا: “كانت هناك مذابح واشتباكات وأنا لا أنكر ذلك إطلاقا، ولكنهم لم يقاتلوا بالورود، إنه تاريخ العالم”. لكن كل ذلك لا يمكن أن يكون موضوع اعتذار بل إن ذلك، “ليس أصلا موضوعا للنقاش” وفق قوله.