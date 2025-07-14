الجزائر تقترب من 50 مليون نسمة رغم تراجع معدلات الزواج والولادة

الجزائر ـ “القدس العربي”:

سجّلت مصالح وزارة الصحة الجزائرية، بلوغ عدد سكان البلاد 47 مليون نسمة إلى غاية الفاتح يوليو/تموز الجاري، في ظل توقعات بكسر حاجز 60 مليون نسمة في العشرية المقبلة، وذلك على الرغم من تراجع معدلات والزواج والولادات، خاصة في الفترة التي أعقبت جائحة كورونا.

وذكرت نائبة مديرة الاستشراف واليقظة الديمغرافية بوزارة الصحة، نادية جيراون، في تصريحات صحفية، أن البنية السكانية الجزائرية لا تزال شابة، حيث يشكل الأطفال، دون سن 15 سنة، نسبة 29 بالمائة، من العدد الإجمالي، في حين تمثل الفئة العمرية من 15 إلى 59 سنة، نسبة 59 بالمائة، أما البالغون 60 سنة فأكثر، فيشكلون 11 بالمائة من التعداد العام

ووفق المسؤولة التي كانت تتحدث بمناسبة اليوم العالمي للسكان، تشكل النساء في سن الإنجاب (من 15 إلى 49 سنة) نسبة 24٪ من السكان، أي أكثر من 11.7 مليون امرأة. ومع ذلك، فإن معدلات الولادة والزواج تشهد تراجعًا. ووفقًا لتقديرات الوزارة، انخفض عدد المواليد إلى 873 ألف مولود، أي بمعدل 18.5 مولودًا لكل 1000 نسمة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد بدأ هذا التراجع منذ سنة 2020، مباشرة بعد جائحة “كوفيد-19″، وذلك بعد فترة من ارتفاع معدلات المواليد بين 2014 و2019، حيث تجاوزت عتبة مليون ولادة سنويًا. بالموزاة، يُقدّر معدل الزواج في عام 2024 بحوالي 282 ألف حالة، وهو مستوى مستقر مقارنة بالسنة السابقة.

وفي حديثه بالمناسبة، أشار وزير الصحة، عبد الحق سايحي، إلى أن” التغطیة الصحیة تحسنت، وتوسعت فرص الحصول على التعلیم، كما وفرت تكنولوجیا المعلومات لشبابنا فرصًا غیر مسبوقة للتكوین والتواصل والانفتاح على العالم، على سبیل المثال، التقدم الذي تم تحقیقه في مجال الصحة”. وبحسب الوزير فقد “شھدت صحة الطفل التي تُقیّم بانتظام من خلال المؤشرات المرضیة والوفیات وسوء التغذیة، تحسنًا ملحوظًا. بحیث تم القضاء نھائیا على بعض الأمراض المُعیقة مثل شلل الأطفال”.

ولفت الوزير إلى انخفاض “معدل وفیات الأطفال بمقدار النصف تقریبًا بین عامي 2000 و2023 من 36.9 لكل ألف ولادة إلى 19.9 لكل ألف ولادة. كما انخفضت معدلات الزواج والخصوبة المبكرة بشكل ملحوظ، مما أتاح للفتیات ممارسة حقھن في التعلیم، والمشاركة في التنمیة الاقتصادیة للبلاد.”

وكان الديوان الوطني للإحصاء، قد توقع بلوغ عدد سكان الجزائر حوالي 60 مليون نسمة، مع حلول سنة 2040، باحتساب معدّل الخصوبة الحالي. وأبرز في دراسة له نشرت نتائجها وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد سكان الجزائر المقيمين سيبلغ 44.227 مليون نسمة في 2020 و51,309 مليون نسمة في 2030 و 57,625 مليون نسمة في 2040. وأشار الديوان، إلى أن هذا الاحتمال مبني على أساس معدل خصوبة بـ 2.4 طفل لكل امرأة و متوسط العمر يقدر بـ 82 سنة لدى الرجال و83 سنة لدى النساء.