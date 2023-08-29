الجزائر تقترح فترة انتقالية لحل أزمة النيجر

عاجل
وزير خارجية الجزائر: نطالب باستئناف محمد بازوم عمله باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب للنيجر
وزير الخارجية الجزائري يعلن مبادرة من 6 محاور لحل الأزمة في النيجر دون تدخل عسكري
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
الجزائر: قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تقترح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر المجاورة تشمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة مدني.
(رويترز)
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
Δ