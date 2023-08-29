الجزائر تقترح فترة انتقالية لحل أزمة النيجر

الجزائر: قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تقترح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر المجاورة تشمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة مدني.

(رويترز)