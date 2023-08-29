سياسة | عربي | المغرب العربي

الجزائر تقترح فترة انتقالية لحل أزمة النيجر

منذ 8 دقائق

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

حجم الخط
0

الجزائر:  قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تقترح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر المجاورة تشمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة مدني.

 (رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جيوش “إكواس” مقابل قوات الانقلابيين.. لمن تميل الكفة؟ 
منذ ساعتين
آلاف من أنصار الانقلاب يتظاهرون في نيامي غداة قرار طرد سفير فرنسا.. والجيش يعلن حالة “استنفار قصوى”- (صور وفيديو)
26 - أغسطس - 2023
النيجر تطلب من سفير فرنسا مغادرة البلاد والولايات المتحدة تقول إن نيامي لم تطرد سفيرتها
26 - أغسطس - 2023
الجزائر وبنين يبحثان جهود تجنب خيار اللجوء للقوة لحل أزمة النيجر- (فيديو)
25 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية