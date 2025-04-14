الجزائر تقرر طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا في تفاعلات قضية “أمير دي زاد”.. وصدام مفتوح على كل الاحتمالات

الجزائر ـ “القدس العربي”:

بالكاد عرفت العلاقات الجزائرية الفرنسية بعض التعافي بعد 8 أشهر من الأزمة، إثر المكالمة الأخيرة بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، حتى عادت للانتكاس من جديد وبشكل دراماتيكي، بعد أن قررت الجزائر في خطوة غير مسبوقة منذ الاستقلال، طرد 12 دبلوماسيا فرنسا، ردّا على سجن أحد موظفيها القنصليين في باريس.

المعلومة التي أوردتها صباحا صحيفة لوفيغارو، كان لها وقع مدوٍّ في عاصمتي البلدين، خاصة أنها المرة الأولى التي تصل فيها الأزمة إلى حد طرد دبلوماسيين، وهو ما يشير إلى أن توقعات التهدئة في الفترة الأخيرة، لم تكن صائبة تماما، فالطابع المزمن للعلاقات سرعان ما يظهر من جديد وبارتدادات تعيد كل شيء إلى نقطة الصفر.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية لديها، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، وهم جميعهم يعملون تحت سلطة برونو روتايو، ما يجعل هذا القرار يستهدف مباشرة وزير الداخلية الفرنسي صاحب المواقف المتشددة اتجاه الجزائر.

والدبلوماسيون المطرودون، هم في أغلبهم من خلفية أمنية، يتمتعون بوضع دبلوماسي إداري، يرجح أنهم يعملون لصالح المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا التي تقع تحت وصاية وزارة الداخلية، وفق التلميح الذي ذهبت له لوفيغارو، بحديثها عن تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون لصحيفة “لوبينيون” التي أشار فيها لقطع مصالح بلاده العلاقة مع هذا الجهاز نظرا لارتباطه بوزير الداخلية برونو روتايو الذي يتخذ مواقف عدائية من الجزائر.

تفاعلات في فرنسا

وفي وقت امتنعت الجزائر عن أي تعليق حول حادثة طرد الدبلوماسيين ولم يجر حتى الإفصاح عنها في الوسائل الرسمية، قابلتها السلطات الفرنسية بجدية كبيرة. وبعد أن أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، المعلومة، قال في تصريح مكتوب: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.

أما الموقف في الساحة السياسية الفرنسية، فاختلف حسب طبيعة التيار، حيث استغل اليمين من جديد الواقعة لإبراز فشل سياسة التهدئة مع الجزائر، بينما تحدثت شخصيات يسارية عن ضرورة عودة الاتصال بين رئيسي البلدين لوقف التصعيد. وذكر لوران فوكيي، وهو زعيم حزب “الجمهوريين” اليميني، في تغريدة على منصة “أكس” قائلًا: “هذا ما أوصلتنا إليه خطة الرد التدريجي. المزيد من الإذلال.” وأضاف: “الآن، على الحكومة أن تدافع عن شرف فرنسا وتُجبر الجزائر على استعادة جميع المرحلين الصادرة بحقهم أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).”

ويتنافس لوران فوكيي على رئاسة حزب الجمهوريين في الانتخابات المنتظرة لهذا الحزب عما قريب، مع وزير الداخلية برونو روتايو، الأمر الذي دفعه في الأيام الأخيرة لتوجيه انتقادات شديدة لأداء الحكومة في التعامل الجزائر، بهدف إضعاف خصمه روتايو وإظهار محدودية سياسته اتجاه الجزائر، والتي أكسبته حضورا طاغيا في وسائل الإعلام الفرنسية.

عكس ذلك، قال النائب إيريك كوكريل عن حزب فرنسا الأبية (يسار) الذي يرافع من أجل التهدئة، إن الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون مدعوان إلى “التواصل على الفور” لوقف تجدّد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. ولم يتردد رئيس لجنة المالية في البرلمان الفرنسي، في اتهام وزير الداخلية الفرنسي بمحاولة التأثير على الملف، متساءلًا: “ربما يكون برونو روتايو وراء الملف”. مكرّرًا دعوته لـ”اتصال فوري بين ماكرون وتبون. وألّا نسمح لبرونو روتايو بالإفلات من العقاب.” وأضاف يقول: “كان من الواضح أنه منذ اللحظة التي اعتقلنا (فرنسا) فيها ثلاثة من عناصر السفارة الجزائرية، ستكون هناك ردّة فعل”. ليكمل: “نحن نعلم أن الجزائر لا تسمح بحدوث ذلك، ورد فعلهم تلقائي”.

أصل الأزمة

ويأتي هذا الفصل الجديد من الأزمة، بعد أن وجهت النيابة الفرنسية، الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف الناشط المعارض أمير بوخرص المدعو “أمير ديزاد” نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت السبت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب. وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي. وقد تقرر إيداع حبس الاشخاص الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين عاما الحبس الموقت. ونقل وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر مطلع أن “مسألة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات” القانونية، بينما لا يحمل الرجل جواز سفر دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتيا، وفق المصدر ذاته.

وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” ناشط على مواقع التواصل يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته. ويتبنى هذا الشاب خطابا مثيرا للجدل منذ سنوات، فهو يبث على حساباته ما يصفها بفضائح المسؤولين ولا يتردد في نشر قضايا تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص، بداعي المعارضة. وأصدر القضاء الجزائري تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

ولم تهضم الجزائر إيداع موظفها الدبلوماسي الحبس المؤقت، فقامت باستدعاء السفير الفرنسي لإبلاغه احتجاج الجزائر الشديد على ذلك. وذكرت الخارجية الجزائرية في الجانب الشكلي للقضية أن “أن الموظف تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إشعار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، ما يشكل خرقًا واضحًا للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية بكريتاي، وتجاوزًا للأعراف المتّبعة بين البلدين في هذا الإطار”.

أما من ناحية الموضوع، فقد اعتبرت الخارجية الجزائرية، أن المعطيات التي استندت إليها أجهزة الأمن الفرنسية، والمقدمة أثناء جلسات الاستماع، تفتقر للمصداقية والوجاهة، إذ بُنيت القضية بأكملها على وجود هاتف الموظف القنصلي في محيط مقر إقامة “أمير بوخرص”، دون أي دليل إضافي. وفي هذا الإطار، طالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن موظفها القنصلي، وضمان كامل حقوقه القانونية والمهنية، وفقًا للاتفاقيات الدولية والثنائية، بما يكفل له الدفاع عن نفسه في ظروف تحترم أبسط الضمانات القانونية. كما شددت على أن هذا “التصعيد القضائي غير المسبوق لا يُعدّ وليد الصدفة، بل جاء في سياق مُحدد، وبدوافع تهدف إلى عرقلة جهود إعادة بعث العلاقات الثنائية، والتي تم الاتفاق على إنعاشها خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيسي البلدين”.

واعتبرت الجزائر أن” هذا التطور المؤسف وغير المناسب يعكس غياب إرادة سياسية موحدة من الطرف الفرنسي، ويفضح التباين في درجات الالتزام، إضافة إلى غياب النية الصادقة والجدية الضرورية لتهيئة مناخ ملائم لاستئناف العلاقات الثنائية بشكل طبيعي وهادئ”. ويشير هذا المقطع، إلى استمرار الاعتقاد في الجزائر، بأن ثمة أطرافا في السلطة الفرنسية تريد عرقلة جهود التهدئة التي يقودها الرئيسان تبون وماكرون.

رد فعل سياسي

وفي ردود الفعل السياسية الجزائرية، قالت حركة البناء الوطني المشاركة في الحكومة، إن ما جرى باعتقال الموظف الذي يملك حصانة دبلوماسية، يُعد من “أغرب السلوكات الدبلوماسية” في تاريخ العلاقات المتأزمة بين الجزائر وفرنسا، مبرزة أن “هذا السلوك الفرنسي المستهتر بمبدأ الحصانة الدبلوماسية، قد يندرج ضمن موجة عالمية من التصرفات المتطرفة التي تهدف إلى تقويض المبادئ الراسخة في العلاقات الدولية، والتي ظلت لسنوات حجر الزاوية في ضمان السلم والتعاون بين الدول”.

ووصفت الحركة مبررات هذا الإجراء بـ”الهشّة والواهية”، لا سيما وأنها تتعلق بحادثة مزعومة سابقة عن اختطاف مواطن جزائري مطلوب للعدالة الجزائرية في قضايا متعددة، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظف الموقوف، مع إبداء مساندتها المطلقة لما ورد في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. كما ناشدت الحركة الأحزاب السياسية والنخب الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى التعبير بقوة عن رفضهم لهذا التصعيد، والوقوف صفاً واحداً من أجل حماية السيادة الوطنية وكرامة الدولة الجزائرية في المحافل الدولية.