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الجزائر تقسو على موزمبيق وتقترب من بلوغ مونديال 2026

25 - مارس - 2025

المنتخب الجزائري. أرشيف

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الجزائر: اقترب المنتخب الجزائري لكرة القدم من بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ضيفه منتخب موزمبيق 5 / 1 مساء الثلاثاء، على ملعب حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو شمال العاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة السادسة من مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية.
وقبل 4 جولات عن ختام التصفيات، صار للجزائر 15 نقطة متقدما بـ3 نقاط عن موزمبيق الوصيفة، و6 نقاط عن بوتسوانا وأوغندا صاحبتي المركز الثالث، بينما تراجعت غينيا إلى المركز الخامس بــ7 نقاط، بينما تتذيل الصومال المجموعة بنقطة واحدة.
وأمام 50 ألف مشجع، نصب محمد الأمين عمورة، مهاجم نادي فولفسبورغ الألماني، نفسه نجما للمباراة بعدما سجل 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة ليصل إلى هدفه الدولي الخامس في مباراتين، و13 في المجموع.
(د ب أ)

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  1. يقول Rod-ri:
    مارس 26, 2025 الساعة 12:50 ص

    على الأقل فيديو و بعض الصور الرائعة من هذا الملعب الفاءق الجمال
    كانت أمسية ولا في الأحلام
    جمهور راءع في ملعب أروع وختامها خماسية

    رد

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