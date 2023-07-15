الجزائر تكتسح دورة الألعاب العربية برقم قياسي من الذهب

الجزائر: اكتسحت الجزائر الدولة المضيفة للدورة الخامسة عشرة للألعاب العربية التي يسدل الستار عليها رسميا اليوم السبت، بتحقيقها لرقم قياسي من الميداليات.

وبعد انتهاء منافسات اليوم الأخير من المنافسات يوم الجمعة، تصدرت الجزائر ترتيب الجدول العام للميداليات بمجموع 253 ميدالية منها 205 ذهبيات، لتكسر بذلك رقمها القياسي الذي حققته خلال تنظيمها للدورة العاشرة عندما انتزعت 91 ذهبية من مجموع 267 ميدالية باحتساب ميداليات مسابقات ذوي الهمم.

واحتلت تونس المركز الثاني بمجموع 121 ميدالية منها 23 ذهبية. وجاء المغرب في المركز الثالث برصيد 84 ميدالية منها 21 ذهبية. وأنهت البحرين الدورة في المركز الرابع بـ19 ذهبية من مجموع 42 ميدالية أمام الأردن صاحب المركز الخامس ( 62 ميدالية منها 17 ذهبية).

وافتكت سوريا الغائبة عن الدورة الأخيرة التي اقيمت بقطر عام 2011، المركز السادس بعدما حصدت 14 ذهبية من مجموع 52 ميدالية، لتتقدم بذلك على مصر التي شاركت ببعثة رمزية في ألعاب القوى ورفع الأثقال، ورغم ذلك نالت 12 ذهبية وفضية واحدة.

وجاءت قطر في المركز الثامن ( 22 ميدالية، منها 9 ذهبيات)، أمام السعودية والعراق في المركزين التاسع والعاشر.

يذكر أن الدورة السادسة عشرة ستقام بالسعودية عام 2027.

(د ب أ)