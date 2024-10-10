الجزائر تمطر شباك توغو بخماسية في تصفيات كأس أفريقيا

الجزائر: واصل منتخب الجزائر سلسلة انتصاراته المتتالية في تصفيات كأس أمم أفريقيا في المغرب 2025، بعد أن أمطر شباك ضيفه التوغولي بخمسة أهداف لهدف، الخميس، على ملعب “19 مايو 1956” في مدينة عنابة، في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة.

ويُعدّ هذا الفوز الثالث تواليا لمحاربي الصحراء، بعد سابق فوزهم على غينيا الاستوائية بهدفين، ثم ليبيريا بثلاثية نظيفة، ليعزز المنتخب من فرصه في التأهل للنهائيات مبكرا، حيث يكفيه فوز واحد في مبارياته الثلاث المقبلة لضمان مقعده.

وسجل أهداف أصحاب الأرض كل من سعيد بن رحمة (هدفان)، وحسام عوار، وأمين غويري، ومحمد الأمين عمورة في الدقائق 29 و55، و68، و86، و5+90، فيما سجل تيباولت كليدجي هدف توغو الوحيد في الدقيقة 11.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة بفارق 6 نقاط عن توغو الوصيف، برصيد نقطتين، وتأتي غينيا الاستوائية ثالثة، وليبيريا رابعة بنقطة واحدة لكل منهما قبل لقائهما الجمعة.

(الأناضول)