الجزائر “تنجح” بطرد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من منتدى في البرتغال- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: نقلت مواقع إخبارية جزائرية عديدة عن “مصادر مقرّبة” من الوفود المتواجدة بلشبونة أن الوفد الجزائري، برئاسة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، “قد نجح، يوم الثلاثاء، بطرد مجرمة الحرب، وزيرة الخارجية السابقة لدى الكيان الصهيوني، تسيبي ليفني، من أشغال الطبعة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يعقد بمدينة كاشكايش البرتغالية”.
URGENT: We call for pressure on Portuguese authorities to arrest and prosecute Israeli war criminal Tzipi Livni, who is scheduled to address a UN conference in Portugal on Tuesday 26 November. pic.twitter.com/3QI4LrX7Re
— BDS movement (@BDSmovement) November 25, 2024
وقالت الأنباء إن الوفود المشاركة “تفاجأت بوجود المعنيّة”، عشية افتتاح هذا المنتدى، الذي من المفروض أن “يجمع الضمائر الحية التي تؤمن بحوار الحضارات والعيش معاً في سلام”. وهو “ما دفع بالجزائر، وعدد من الدول العربية والإسلامية وغيرها من البلدان الداعمة للشعب الفلسطيني إلى اشتراط منع مجرمة الحرب هذه من حضور الأشغال”.
L’#Algérie 🇩🇿 fait expulser la criminelle de guerre Tzipi Livni du Forum de l’#UNAOC 🇺🇳 au #Portugal 🇵🇹
🔗https://t.co/2hwvbE8zqs pic.twitter.com/tiFpImZrrs
— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) November 26, 2024
ويتابع الخبر أنه “بالرغم من التطمينات التي قدّمتها الجهات المنظمة تفاجأت الوفود المشاركة، مرة أخرى، بتواجد المجرمة تسيبي ليفني داخل قاعة الاجتماعات لحضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وهو ما لم يترك خياراً آخر أمام الوفد الجزائري ووفود الدول الشقيقة والصديقة سوى إبلاغ الجهات المنظمة بمغادرة قاعة الاجتماع وعدم المشاركة في أشغال الندوة”. وبعد أخذ وردّ، يتابع الخبر، تكلّلت مساعي الجزائر باعتذار الجهات المنظمة والطرد النهائي لمجرمة الحرب من المنتدى، وسحب الدعوة الموجهة إليها.
🔴⚡️#Vídeo | Argelia expulsa a una ministra israelí de un foro internacional
Así fue la fulminante expulsión de Tzipi Livni luego de que el Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia Ahmed Attaf rechazara la presencia de la ex Ministra de Asuntos Exteriores israelí en el Foro de… pic.twitter.com/VpdkzpaI5l
— ECSaharaui (@ECSaharaui__) November 26, 2024
و شغلت ليفني منصب وزيرة الخارجية الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، وتُعدّ واحدة من الشخصيات المحورية في السياسة الإسرائيلية في العقدين الأخيرين. شاركت بتأسيس حزب “كاديما”، بعد الانفصال عن “الليكود”، وقادته بعد استقالة إيهود أولمرت، وكانت زعيمة المعارضة في الكنيست.
(وكالات)
يا ابن الوليد اراك تنزعج كثيرا من دولة الجزائر المجاهدة بلد الشهداء لكل دولة تاريخها ونظالها فلا تتحسر كثيرا
السيد ابن الوليد مغربي مثقف وطني محب لبلده وغيور على وحدته الترابية ، وتعليقاته دائما ما تكون في محلها وفي الصميم ، وهذا ما يزعج البعض .
البرتغاليون يقولون بأن طلب انسحاب ليفني جاء من جهة كل الدول العربية
الكل بإستثناء البعض.
خمسون ألفا من الفلسطينيين قتلهم الصهاينة في غزة..والاف أخرى في لبنان..وعشرات الآلاف من الجرحى.. وملايين من المشردين.
مجرد تساؤل.
من هي القاطرة !!!؟؟؟
الجزائر كانت هي القاطرة لدخول عرفات إلى الأمم المتحدة، وكانت القاطرة في قبولها كعضو، وكانت القاطرة في في إدانة العوان ووصفه تبون بجريمة مكتملة الأركان، وكانت القاطرة في رفع الدعوى ضد الكيان وكانت القاطرة بالترحيب بحكم الجنائية الدولية، وكانت القاطرة في طرده من إفريقيا، وكانت القاطرة في طردها من البرتغال.
وتبخيس دورها، لا ينقص من عظمتها وريادتها في مطاردة الكيان والتنديد به، بل يجعل من “الباخس” محل سخرية.
بعض الدول مرَّ عام كامل لتندد على مضض بالعدوان، ولم يعزوا في قادة المقاومة، واشمأزوا من حكم الجنائية الدولية ولم يرحبوا به.
بعض الدول العربية دافعوا عن الكيان وطالبوا بإدماجه في الجماعة العربية والإتحاد الإفريقي، وبعضهم ركب القطار لكي لا يقال عنه ما لا يُقال، وبعضهم ركب معها القاطرة وتضامن معها.
ويكفي الجزائر فخرا أن الدولة العربية الوحيدة التي أبقت على مساعداتها لفلسطين بشهادة جبريل رجوب ومحمد أشية.
ويكفي الجزائر فخرا أن الشهيد السنوار هنأ تبون بإعادة انتخابه وشكره على دعمه للمقاومة.
ويكفي الجزائر فخر أن الشهيد هنية نزع وسام القدس من على صدره ووضعه في صدر تبون.
شكرا للجزائر شعبا و دولة. شرفتمونا كالعادة ،
بعد واقعة طرد مسؤولة صهيونية من قاعة المؤتمر بأديس بابا بمبادرة من الجزائر وجنوب أفريقيا تأتي هذه الواقعة لتصبح مطاردة الكيان في المحافل الدولية أختصاص جزائري .
كل التحية من بلاد شنقيط لمكة الثوار ✌🏻