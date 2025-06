الجزائر “تنجح” بطرد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من منتدى في البرتغال- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: نقلت مواقع إخبارية جزائرية عديدة عن “مصادر مقرّبة” من الوفود المتواجدة بلشبونة أن الوفد الجزائري، برئاسة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، “قد نجح، يوم الثلاثاء، بطرد مجرمة الحرب، وزيرة الخارجية السابقة لدى الكيان الصهيوني، تسيبي ليفني، من أشغال الطبعة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يعقد بمدينة كاشكايش البرتغالية”.

URGENT: We call for pressure on Portuguese authorities to arrest and prosecute Israeli war criminal Tzipi Livni, who is scheduled to address a UN conference in Portugal on Tuesday 26 November. pic.twitter.com/3QI4LrX7Re

— BDS movement (@BDSmovement) November 25, 2024