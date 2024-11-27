الجزائر “تنجح” بطرد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من منتدى في البرتغال- (فيديو)

تسيبي ليفني خلال اجتماع في مؤتمر ميونيخ للأمن، جنوب ألمانيا، في 18 فبراير 2024. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: نقلت مواقع إخبارية جزائرية عديدة عن “مصادر مقرّبة” من الوفود المتواجدة بلشبونة أن الوفد الجزائري، برئاسة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، “قد نجح، يوم الثلاثاء، بطرد مجرمة الحرب، وزيرة الخارجية السابقة لدى الكيان الصهيوني، تسيبي ليفني، من أشغال الطبعة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يعقد بمدينة كاشكايش البرتغالية”.

URGENT: We call for pressure on Portuguese authorities to arrest and prosecute Israeli war criminal Tzipi Livni, who is scheduled to address a UN conference in Portugal on Tuesday 26 November. pic.twitter.com/3QI4LrX7Re — BDS movement (@BDSmovement) November 25, 2024

وقالت الأنباء إن الوفود المشاركة “تفاجأت بوجود المعنيّة”، عشية افتتاح هذا المنتدى، الذي من المفروض أن “يجمع الضمائر الحية التي تؤمن بحوار الحضارات والعيش معاً في سلام”. وهو “ما دفع بالجزائر، وعدد من الدول العربية والإسلامية وغيرها من البلدان الداعمة للشعب الفلسطيني إلى اشتراط منع مجرمة الحرب هذه من حضور الأشغال”.

L’#Algérie 🇩🇿 fait expulser la criminelle de guerre Tzipi Livni du Forum de l’#UNAOC 🇺🇳 au #Portugal 🇵🇹

🔗https://t.co/2hwvbE8zqs pic.twitter.com/tiFpImZrrs — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) November 26, 2024



ويتابع الخبر أنه “بالرغم من التطمينات التي قدّمتها الجهات المنظمة تفاجأت الوفود المشاركة، مرة أخرى، بتواجد المجرمة تسيبي ليفني داخل قاعة الاجتماعات لحضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وهو ما لم يترك خياراً آخر أمام الوفد الجزائري ووفود الدول الشقيقة والصديقة سوى إبلاغ الجهات المنظمة بمغادرة قاعة الاجتماع وعدم المشاركة في أشغال الندوة”. وبعد أخذ وردّ، يتابع الخبر، تكلّلت مساعي الجزائر باعتذار الجهات المنظمة والطرد النهائي لمجرمة الحرب من المنتدى، وسحب الدعوة الموجهة إليها.

🔴⚡️#Vídeo | Argelia expulsa a una ministra israelí de un foro internacional Así fue la fulminante expulsión de Tzipi Livni luego de que el Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia Ahmed Attaf rechazara la presencia de la ex Ministra de Asuntos Exteriores israelí en el Foro de… pic.twitter.com/VpdkzpaI5l — ECSaharaui (@ECSaharaui__) November 26, 2024

و شغلت ليفني منصب وزيرة الخارجية الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، وتُعدّ واحدة من الشخصيات المحورية في السياسة الإسرائيلية في العقدين الأخيرين. شاركت بتأسيس حزب “كاديما”، بعد الانفصال عن “الليكود”، وقادته بعد استقالة إيهود أولمرت، وكانت زعيمة المعارضة في الكنيست.

(وكالات)