الجزائر تنضم رسميا للاتحاد العالمي للملاكمة

الجزائر: أكدت اللجنة الأولمبية الجزائرية انضمام الاتحاد الجزائري للملاكمة للاتحاد العالمي للملاكمة بعد سلسلة مفاوضات بين الطرفين.

وجاءت هذه الخطوة التي كانت متوقعة، بعد إعلان اللجنة الأولمبية الجزائرية عدم الاعتراف بشرعية الاتحاد الدولي للملاكمة على خلفية اعتراض الأخير على مشاركة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، في الألعاب الأولمبية باريس 2024، وما صاحبه من جدل عالمي.

وحققت خليف الميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 66 كيلوغرام.

وكشف مصدر في الاتحاد الجزائري للملاكمة أن طلب الانضمام للاتحاد العالمي للملاكمة استوفى كل الشروط بعدما تم إرسال آخر الوثائق المترتبة عن ذلك في إشارة إلى مستندات رسمية من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.

وأوضح ذات المصدر أن المنتخب الجزائري سيشارك في البطولة العالمية لأقل من 21 عاما التي ينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل بكولورادو الأمريكية.

وأشار في نفس الوقت إلى أن إيمان خليف، شاركت قبل ألعاب باريس الأولمبية في محطتي كولورادو وأيندهوفن من بطولة العالم التي نظمها الاتحاد العالمي.

كان الاتحاد العالمي للملاكمة أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الجزائر واليابان، أصبحا أحدث اتحادين وطنيين ينضمان إليه ويدعمان جهوده للحفاظ على الملاكمة في قلب الحركة الأولمبية.

وكشف أن عدد أعضائه ارتفع إلى 44 عضوا يغطون القارات الخمس، لافتا إلى أنه بانضمام الجزائر واليابان، ارتفع عدد الدول التي انضمت إليه منذ نهاية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إلى 7 دول بعد الموافقة على طلبات العضوية لكل من تايبيه الصينية وباكستان وبوتان وفيجي والإكوادور.

وقال رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة، بوريس فان دير فورست، إن انضمام اليابان والجزائر يعزز المكانة العالمية للملاكمة العالمية من خلال زيادة حضورنا في آسيا وإفريقيا.

وأضاف فورست “إن قرارهما بالانضمام إلى الاتحاد العالمي للملاكمة هو دليل آخر على الرغبة الواسعة النطاق في التغيير الموجودة في رياضتنا ويوضح مدى أهمية احتفاظنا بمكانة الملاكمة في قلب الحركة الأولمبية”.

وتابع “سنواصل معالجة الطلبات من عدد من البلدان ومن الواضح أن المزيد من الاتحادات الوطنية تدرك أن الانضمام إلى الاتحاد العالمي للملاكمة هو السبيل الوحيد الذي يمكنهم من ضمان قدرة ملاكميهم على مواصلة تحقيق حلمهم في المنافسة على أكبر مسرح رياضي في الألعاب الأولمبية”.

يذكر أن الاتحاد العالمي للملاكمة تم اطلاقه في نيسان/أبريل 2023، ويهدف إلى إبقاء الملاكمة في الألعاب الأولمبية.

وعقد الاتحاد العالمي أول اجتماع رسمي مع اللجنة الأولمبية الدولية في 7 مايو/آيار 2024، والذي تناول بدء التعاون الرسمي الهادف إلى إنشاء مسار لبقاء الملاكمة في الألعاب الأولمبية.

(د ب أ)