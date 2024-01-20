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الجزائر تنفي تقديم مبادرة جديدة بشأن مالي

منذ 58 دقيقة

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الجزائر: نفت الجزائر ما سمتّه “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، زعمت كذبا “أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة دول عدم الانحياز المنعقدة في كمبالا عاصمة أوغندا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، أن هذه “الادعاءات نقلها موقع مزعوم على الإنترنت لتحالف دول الساحل يدعي فيها أن الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”.

وأبرز المصدر ذاته أن “الوفد الجزائري ينفي رسميا اتخاذ مثل هذه المبادرة، وأن كل ما تضمنته وثيقة كمبالا الختامية حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز”.

ولفت إلى أن الوفد الجزائري أكد أن “صياغة الوثيقة من اختصاص حركة عدم الانحياز، والجزائر لم تتدخل في أي وقت في صياغتها”.

( د ب أ )

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