الجزائر تواجه السنغال في مباراة بين آخر بطلتين لأفريقيا

مدربا الجزائر والسنغال وهما صديقا طفولة (أ ف ب)

الجزائر: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين أن المنتخب الوطني سيلعب ضد السنغال في دكار في سبتمبر أيلول المقبل في مباراة ودية بين آخر بطلتين لأفريقيا.

وقال الاتحاد الجزائري بموقعه على الإنترنت إن منتخب البلاد سيخوض المباراة مساء يوم الثلاثاء 12 سبتمبر أيلول في ملعب عبد الله واد.

وستمثل المباراة إعادة لنهائي أفريقيا 2019 عندما فازت الجزائر 1-صفر، وقبل أن تحرز السنغال لقب النسخة التالية على حساب مصر.

وستمثل المباراة تجربة مهمة للجزائر قبل بدء مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر تشرين الثاني، ثم نهائيات كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجديد.

وضمنت الجزائر بالفعل التأهل إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في ساحل العاج.

(رويترز)