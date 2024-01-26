الجزائر تواجه مصر في نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

القاهرة ـ الجزائر: تأهل منتخب الجزائر لنهائي أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال، المقامة حاليا بمصر، عقب فوزه على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 32 / 26، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وضرب منتخب الجزائر، الذي يمتلك 7 ألقاب في البطولة، موعدا في المباراة النهائية بعد غد السبت مع المنتخب المصري، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، الذي تغلب 30 / 25 على منتخب تونس، في مباراة المربع الذهبي الأخرى، في وقت سابق اليوم.

ويتطلع المنتخبان المصري والجزائري للتتويج باللقب من أجل تمثيل القارة السمراء في منافسات كرة اليد بدورة باريس الأولمبية 2024، التي تنطلق في الصيف المقبل.

في المقابل، يلعب منتخب تونس مع نظيره الرأس الأخضر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تهنئة الرئيس تبون

وقد قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التهنئة لمنتخب بلاده لكرة اليد بعد صعوده لكأس العالم للعبة ونهائي بطولة أمم أفريقيا.

وكتب الرئيس الجزائري في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) “مبروك للفريق الوطني لكرة اليد على تأهله المزدوج للمونديال ونهائي الكأس الإفريقية.. شكرا على هذا الإنجاز الذي أهديتموه للجزائريات والجزائريين، مما يلزم المسؤولين المعنيين بوضع كل الإمكانيات بين أيدي هذا الفريق في الحاضر والمستقبل ليحافظ على مستواه.. أتمنى لكم التوفيق في النهائي، بحول الله”.

(د ب أ)