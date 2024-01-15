الجزائر تواصل سلسلة عدم الفوز في أمم أفريقيا منذ لقب 2019

أبيدجان: أصاب منتخب الجزائر محبيه وجماهيره بخيبة أمل كبيرة بعدما فرط في تقدمه 1 / صفر على منتخب أنغولا، ليتعادل معه 1 / 1، مساء الإثنين في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويأتي هذا التعادل، ليواصل منتخب الجزائر سلسلة عدم الفوز منذ تتويجه بلقب نسخة البطولة التي أقيمت في مصر عام 2019، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن حصل عليها بنسخة عام 1990 التي استضافتها ملاعبه.

وفشل المنتخب الجزائر في تحقيق أي انتصار منذ تغلبه 1 / صفر على منتخب السنغال في المباراة النهاية لنسخة عام 2019، التي جرت بملعب القاهرة الدولي، بعدما حقق تعادلين وخسر في مثلهما خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة في أمم أفريقيا.

وتعادل منتخب الجزائر بدون أهداف مع سيراليون في مباراته الأولى بدور المجموعات لنسخة المسابقة عام 2021 التي أقيمت بالكاميرون، قبل أن يخسر صفر / 1 أمام غينيا الاستوائية في مفاجأة مدوية، ثم 1 / 3 أمام كوت ديفوار، ليودع المسابقة مبكرا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته بنقطة وحيدة.

وجاء التعادل مع المنتخب الأنغولي أمس، ليواصل منتخب الجزائر، الذي يشارك للمرة الـ20 في أمم أفريقيا، رحلة البحث عن تحقيق الانتصارات وكسر تلك السلسلة السلبية.

من جانبه، واصل منتخب أنغولا هو الآخر عدم الفوز في مبارياته بأمم أفريقيا للمواجهة التاسعة على التوالي، بعدما حقق 5 تعادلات وتلقى 4 هزائم، وهي أطول سلسلة ابتعد خلالها المنتخب الملقب بـ(الغزلان السوداء) عن الانتصارات في المسابقة، التي يشارك فيها للمرة التاسعة في تاريخه.

ويرجع آخر انتصار لأنغولا في أمم أفريقيا إلى نسخة المسابقة عام 2012، التي استضافتها غينيا الاستوائية والجابون، حينما فاز 2 / 1 على بوركينا فاسو في دور المجموعات بتلك النسخة.

في المقابل، حافظ المنتخب الأنغولي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الافتتاحية السادسة على التوالي في أمم أفريقيا، بعدما تعادل أمس للمرة الخامسة في مستهل لقاءاته بالبطولة، فيما حقق فوزا وحيدا.

وكانت الهزيمة الأخيرة التي تلقاها منتخب أنغولا في أولى مبارياته بأمم أفريقيا خلال نسخة المسابقة التي نظمتها مصر عام 2006، عندما خسر 1 / 3 أمام الكاميرون.

(د ب أ)