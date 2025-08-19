الجزائر.. حبس 4 أشخاص بينهم السائق والقابض بعد فاجعة سقوط حافلة في وادي الحراش

الجزائر- “القدس العربي”: قرر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، إيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت على خلفية حادث سقوط حافلة بوادي الحراش، والذي أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 25 آخرين.

وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، رستم منصوري، في مؤتمر صحافي بمقر المحكمة، الثلاثاء، أن قاضي التحقيق أمر بعد سماع المتهمين الأربعة بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي.

ويتعلق الأمر بسائق الحافلة (د. ح) المتابع بجنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، وتعريض حياة الغير للخطر، إلى جانب قابض التذاكر (هـ. ن) الذي وجهت له تهم مماثلة. كما شمل الاتهام المراقب التقني للمركبات (ب. ج) بتهم تحرير شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، ومالك الحافلة (ح. ر) باستعمال محضر مراقبة تقنية مزور وتعريض حياة الغير للخطر.

وأوضح منصوري أن التحقيق الابتدائي الذي باشرته فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بباب الزوار، مدعوما بخبرة خبراء المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام للدرك الوطني، كشف عن مخالفات جسيمة تتعلق بغياب شروط السلامة، أبرزها الحمولة الزائدة، حيث كانت الحافلة تقل 45 راكبا، إلى جانب كونها غير مرخصة للسير بعد صدور قرار توقيف مؤقت بشأنها من مديرية النقل، فضلا عن تسليمها لسائق إضافي دون مؤهلات قانونية، مع غياب التأمين الخاص بالسائق وقابض التذاكر.

وبينت الخبرة الميكانيكية أن السبب المباشر للحادث يعود إلى توقف نظام التوجيه وفقدان السائق السيطرة على المركبة، مع تسجيل أعطال تقنية أخرى. وأكد وكيل الجمهورية أن النيابة العامة لن تتوانى في متابعة كل شخص يثبت التحقيق مسؤوليته في هذه الفاجعة.

وهز الحادث، الذي وقع في 15 أغسطس الجاري، على مستوى الطريق الوطني رقم 5 في مدخل العاصمة، الرأي العام في البلاد.