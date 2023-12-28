الجزائر.. حزب إسلامي يدعو لـ”تحالف دولي” دعما للمقاومة الفلسطينية

الجزائر: دعت “حركة مجتمع السلم” بالجزائر، الخميس، إلى تشكيل “تحالف دولي” للدول الداعمة للمقاومة في فلسطين، من أجل وقف الحرب على غزة وإغاثة سكان القطاع.

جاء ذلك في بيان للحركة، التي تعتبر أكبر حزب إسلامي بالجزائر، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، اطلعت عليه الأناضول.

ودعت الحركة “إلى تشكيل محور جامع للدول الداعمة للمقاومة، والتعاون من أجل توقيف العدوان، وفتح المعابر لإغاثة الشعب الفلسطيني الصامد، وتعقب وتجريم الكيان الصهيوني”.

وأشادت “بانتصارات ملحمة طوفان الأقصى، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام العالمي”.

كما أكدت رفضها “كل مبادرات الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة”، وفق البيان.

وختمت الحركة بتأكيدها “ضرورة تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للمقاومة الفلسطينية، ونصرة خياراتها”.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

ومنذ ذلك التاريخ يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، 21 ألفا و320 شهيداً و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)