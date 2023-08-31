الجزائر: دفاع الباحث رؤوف فرح يستأنف الحكم الصادر ضده بسنتين سجنا نافذا.. ودعوات لإعادة النظر في قضيته

لندن- “القدس العربي”:

أعلن دفاع الباحث الجزائري- الكندي، رؤوف فرح، استئناف الحكم الصادر في حقه بسنتين حبسا نافذا في القضية المتعلقة بتلقي تمويل أجنبي، فيما تأمل عائلته بأن يتم طي هذه القضية التي يتابع فيها عدة أسماء بينها الصحافي مصطفى بن جامع أيضا.

وذكر المحامي كسيلة زرقين، أنه تم استئناف الحكم على مستوى مجلس قضاء قسنطينة شرق الجزائر، على أن تتم المحاكمة خلال الآجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أي بعد نحو شهرين من صدور الحكم عن المحكمة الابتدائية.

وكانت محكمة قسنطينة قد أصدرت حكما على الباحث المتخصص في الجريمة الدولية بسنتين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري. أما والده سبتي فرح، فقد حكم عليه أيضا بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف دينار.

كما أدين أيضا الصحافي مصطفى بن جامع، وهو رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” في عنابة، بسنتين حبسا نافذا، والذي كان قد واجه عدة قضايا في المحاكم مؤخرا بعد رفع جهات محلية في عنابة، دعوى قضائية ضده بسبب كتاباته.

وكان ممثل النيابة في محكمة قسنطينة، قد التمس تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا في حق كل المتهمين بالقضية الذين واجهوا تهم تلقي أموال بغرض “ارتكاب أعمال من شأنها تعكير صفو السلم العام” و”نشر معلومات ووثائق مصنفة على أنها سرية” وتهما أخرى تتعلق بالإخلال بالنظام العام والمساس بالمصلحة الوطنية.

ووفق ما نشره موقع “توالى” الجزائري، تدور وقائع القضية حول تقرير كتبه الصحافي مصطفى بن جامع في إطار تعاون مع منظمة دولية غير حكومية، حيث تلقى مستحقاته عبر حساب الباحث رؤوف فرح المقيم في تونس، وهو ما اعتبره التحقيق عملا غير قانوني. ودافع بن جامع عن نفسه بالقول إن العمل الذي قام به ينطلق من معطيات رسمية متاحة للجمهور، ولا ينطوي على أي وثائق سرية، كما أكد فرح أنه استشار بنكه في تونس قبل العملية وأبلغوه أنها قانونية.

وتفرّعت هذه القضية عن التحقيقات التي باشرها القضاء الجزائري حول قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي الجزائر بطريقة غير قانونية عبر الحدود مع تونس في شباط/ فبراير الماضي، والتي أثارت أزمة دبلوماسية كبيرة بين الجزائر وفرنسا، على اعتبار أن الناشطة تمكنت من مغادرة تونس بمساعدة الجهات القنصلية الفرنسية هناك، كونها تحمل الجنسية الفرنسية أيضا.

ولاقى الباحث فرح الذي يحمل الجنسية الكندية، مساندة من منظمات ومراكز بحثية. وأثنت جامعة أوتاوا التي درّس بها على الباحث في سياق حملة الدفاع عنه. وقالت إن رؤوف خبير في طرق البحث النوعي والكمي، وكذلك في تقنيات الذكاء المبتكرة باستخدام البيانات الضخمة ورموز المصادر المفتوحة.

وعقب الحكم، أصدرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي ينشط فيها فرح ومقرها جنيف، بيانا أكدت رفضها الحكم بالسجن الصادر في حق فرح ووالده، معتبرة أن المحاكمة أثبتت أنه لا أساس لهذه التهم.

وذكر مارك شاو، مدير المنظمة في نص البيان: “على الرغم من أننا كنا واقعيين بشأن المحاكمة المحتملة، إلا أن النتيجة اليوم صعبة القبول، بالنظر إلى أن الادعاء فشل في تقديم أي قضية قانونية ضد رؤوف فرح ووالده”.

وأبرزت المنظمة أن التزام رؤوف بالبحث المفتوح والشفاف هو حجر الزاوية في شخصيته المهنية، حيث كان عمله متاحا باستمرار في المجال العام، مما يفيد الباحثين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والحكومات على حد سواء. وأضافت: “نؤكد أن عمله التحليلي قد تم مشاركته مع مختلف المعنيين، بما في ذلك السلطات الجزائرية، مما يوفر رؤى قيّمة تساهم في صنع القرار”.

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى مراجعة هذه القضية بحيادية والالتزام بمبادئ العدالة، والاعتراف بالمساهمات القيّمة التي قدمها فرح في مجال البحث وحماية حقه في محاكمة قانونية عادلة وشفافة في استئناف سريع.