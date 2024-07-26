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الجزائر: سفن حربية روسية تتوقف في ميناء وهران- (بيان)

26 - يوليو - 2024

الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية- (فيسبوك)

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الجزائر: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الجمعة، توقف سفن حربية من الأسطول الروسي لبحر الشمال، في ميناء وهران شمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: “في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري ـ الروسي، رست اليوم الجمعة، بميناء وهران مفرزة السفن الحربية من الأسطول الروسي لبحر الشمال”.

وأشارت إلى أن “توقف مفرزة السفن التابعة للبحرية الروسية سيدوم في ميناء وهران إلى غاية 30 يوليو/ تموز الجاري”.

ولفتت إلى أنه “على هامش هذا التوقف قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الغربية بالمنطقة العسكرية الثانية” دون تسمية القائدين.

وتابعت الوزارة أن “هذا التوقف سيشهد تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينتين”.

والاثنين، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الدوما الروسي فولودين فياتشيسلاف فيكتوروفيتش، في زيارة للبلاد غير معلنة مسبقا.

وقال المسؤول الروسي في تصريحات صحفية، إن للجزائر وروسيا مواقف “متطابقة ومتقاربة” فيما يخص القضايا الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن روسيا تعتبر الجزائر “صديقا وشريكا استراتيجيا” وهي تحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما فيها البعد البرلماني.

ومنتصف يونيو/ حزيران 2023، أجرى الرئيس تبون زيارة إلى روسيا أسفرت عن توقيع “إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين”.

وبعد محادثات الجانبين حينها، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع تبون، أن “الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وإفريقيا”.

(الجزائر)

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  1. يقول E AMAR:
    يوليو 28, 2024 الساعة 2:00 ص

    الحمدلله
    مبروك

    رد
  2. يقول farhat:
    يوليو 28, 2024 الساعة 7:35 ص

    فلتكن زيارة خير على البلد ،

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  3. يقول مجد:
    يوليو 28, 2024 الساعة 12:50 م

    بن الوليدا ،
    الأمر ليس مناقشة القضية الفلسطينية لكن الشيء بالشيء يذكر فالمقاربة عجيبة نستغرب وجود سفن روسية بالجزائر بإعتبارها تهديدا لأوربا، في حين إستقبال سفن الكيان الحربية أمرا مسلما به رغم أنها تجاوزت التهديد بل ترتكب إبادة جماعية بغزة لكن يبدو أن الأهم أنها لا تشكل تهديد لأوربا 😳

    رد
    1. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
      يوليو 28, 2024 الساعة 12:59 م

      موضوعي هو تهديد السفن الروسية لأوروبا..
      أما سفن حلفاء لها فلا تهددها… عادي..
      أما تطويع الأمر للوصول لقضية فلسطين فغريب..

    2. يقول ابن الوليد. المانيا. (على تويتر ibn_al_walid_1@):
      يوليو 28, 2024 الساعة 1:01 م

      تتمة رجاء.
      .
      إن حاولت كتابة لقبي كما هو.. فسوف تستطيع
      المرة المقبلة.. حاول فقط..

  4. يقول احمد:
    يوليو 28, 2024 الساعة 1:00 م

    تحي الجزائر المجد والخلود لشهدائن الابرار

    رد
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