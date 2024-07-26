الجزائر: سفن حربية روسية تتوقف في ميناء وهران- (بيان)

الجزائر: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الجمعة، توقف سفن حربية من الأسطول الروسي لبحر الشمال، في ميناء وهران شمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: “في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري ـ الروسي، رست اليوم الجمعة، بميناء وهران مفرزة السفن الحربية من الأسطول الروسي لبحر الشمال”.

وأشارت إلى أن “توقف مفرزة السفن التابعة للبحرية الروسية سيدوم في ميناء وهران إلى غاية 30 يوليو/ تموز الجاري”.

ولفتت إلى أنه “على هامش هذا التوقف قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الغربية بالمنطقة العسكرية الثانية” دون تسمية القائدين.

وتابعت الوزارة أن “هذا التوقف سيشهد تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينتين”.

والاثنين، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الدوما الروسي فولودين فياتشيسلاف فيكتوروفيتش، في زيارة للبلاد غير معلنة مسبقا.

وقال المسؤول الروسي في تصريحات صحفية، إن للجزائر وروسيا مواقف “متطابقة ومتقاربة” فيما يخص القضايا الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن روسيا تعتبر الجزائر “صديقا وشريكا استراتيجيا” وهي تحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما فيها البعد البرلماني.

ومنتصف يونيو/ حزيران 2023، أجرى الرئيس تبون زيارة إلى روسيا أسفرت عن توقيع “إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين”.

وبعد محادثات الجانبين حينها، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع تبون، أن “الجزائر شريك أساسي لروسيا في العالم العربي وإفريقيا”.

(الجزائر)