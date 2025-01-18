الجزائر.. عاصفة ثلجية تحاصر آلاف المركبات- (صور)

الجزائر: تقطعت السبل بآلاف المركبات جراء عاصفة ثلجية ضربت مناطق واسعة وسط وشرقي الجزائر، فيما تسببت أمطار غزيرة في فيضانات وقطع طرق وانزلاقات أرضية بعدة مقاطعات شرقية.

أفاد بذلك بيانان صادران عن الدرك الوطني الجزائري التابع لوزارة الدفاع، والحماية المدنية (الدفاع المدني)، مساء الجمعة.

ووفق البيانين، فإن مئات المركبات حوصرت وسط الثلوج بجبال الشريعة بمقاطعة البلدية جنوبي العاصمة، وتيكجدة بمنطقة القبائل، وبابور بسطيف، وشيلية بخنشلة وسوق أهراس شرقي البلاد.

وأظهرت صور وفيديوهات متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مئات السيارات العالقة وسط الثلوج بعدة مناطق جبلية حتى ساعات متأخرة من ليل الجمعة، وسط جهود من الدرك والدفاع المدني وإدارة الأشغال العامة والمواطنين لفتح الطرقات.

كما أشار الدرك الجزائري إلى “صعوبات في السير” بعدة ولايات أخرى جراء تساقط الثلوج على باتنة وتبسة وأم البواقي بشرق البلاد.

ورغم تحذيرات متتالية صدرت سابقا من الدرك والدفاع المدني بتفادي المرتفعات بسبب عاصفة ثلجية محتملة، فإن آلاف الجزائريين، معظمهم عائلات، توجهوا إلى عدة مناطق جبلية تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، خصوصا مع أجواء صحوة صباح الجمعة.

وتكاد تنعدم ثقافة استعمال العجلات الشتوية والسلاسل الثلجية للمركبات في الجزائر، رغم أن شمال البلاد معروف بتساقط كثيف للثلوج في كل عام.

كما تسببت أمطار غزيرة مستمرة في عدة ولايات ساحلية مثل سكيكدة وجيجل وبجاية منذ عصر الجمعة، في حدوث فيضانات وقطع طرقات وانزلاقات أرضية.

ولم تسجل إدارة الحماية المدنية سقوط ضحايا جراء التقلبات الجوية الحالية.

وتشير توقعات ديوان الأرصاد الجوية الحكومي إلى استمرار هطل أمطار غزيرة خصوصا بمناطق وسط وغربي البلاد تستمر حتى غد الأحد.

كما سينتقل تساقط الثلوج اعتبارا من السبت، إلى مناطق غربي البلاد التي يزيد علوها على 1100 متر، لتصل حتى مناطق متاخمة للصحراء.

(الأناضول)