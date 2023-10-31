الجزائر: عدوان غزة ما كان ليحدث لولا تراجع الضغط العربي

الجزائر: اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء، أن “العدوان” الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما كان ليحدث “لولا تراجع الضغط العربي”.

حديث عطاف جاء خلال كلمة له في جلسة برلمانية استثنائية لمناقشة الوضع في غزة.

وقال عطاف: “هذا العدوان لم يكن ليتحقق لولا تراجع الضغط العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وانحسار الدور الدبلوماسي العربي في نصرة الشعب الفلسطيني وفي تأييد مشروع دولته الوطنية في أعقاب آخر مبادرة تم طرحها منذ ما يربو عن عشرين عام”.

ودأبت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة على رفض مبادرة السلام العربية لعام 2002، والتي تقترح إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

كما أن ما يحدث “محصلة غياب إرادة سياسية دولية صادقة لحل القضية الفلسطينية، هذه القضية التي هُمشت وغُيِّبت، بل وطُمِست، من جدول أعمال المجموعة الدولية طيلة العقدين الماضيين، وهي التي لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي”، بحسب عطاف.

واعتبر أن هذا “العدوان ليس إلا مرحلةً متقدمةً من مراحل استمرار وتوسع وتفاقم الاحتلال الإسرائيلي”.

ومنذ 25 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، حيث استشهد إجمالا أكثر من 8525 من الفلسطينيين بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة، وأصاب نحو 21543، كما استشهد 122 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

(وكالات)



