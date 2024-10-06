الجزائر في حاجة إلى قيم وثقافة التاجر الميزابي

كنت مُجبرا وأنا طفل صغير على مغادرة الحي الذي تسكنه العائلة في وسط المدينة ببلوزداد- بلكور – يوميا، للالتحاق بالمتوسطة والثانوية لاحقا، بأعالي العاصمة، وهو ما فرض عليّ استعمال حافلات النقل العمومي، التي تحولت إلى مجال واسع للملاحظة بالنسبة لي، خارج محيط العائلة والحي الضيقين. من جملة الملاحظات التي استرعت انتباهي وأنا صغير صورة الكهل الميزابي الكفيف ـ يمكن التعرف بسهولة على أصوله من خلال لباسه التقليدي – الذي التقي به يوميا تقريبا وهو يحمل سلعا مختلفة، تتغير كل مرة، يقوم بنقلها بين أحياء المدينة المختلفة لتسليمها إلى التجار الذين يطلبونها. كنت أشفق على الرجل ولا أفهم كيف يطلب منه وهو الكفيف، نقل هذه السلع يوميا داخل وسيلة نقل عمومي، حتى إن لم تكن مكتظة كما هو الحال الآن.

كان لزاما عليّ انتظار سنوات طويلة، لكي أفهم وأفسر ما كنت أشاهده يوميا في الحافلة وأنا صغير. كان من الضروري أن أعود فيها إلى ما يميز أبناء المذهب الإباضي في الجزائر من بني ميزاب، من قيم التنشئة الاجتماعية، التي تركز بشكل واضح على شيم التضامن الاجتماعي والجدية في العمل والتقشف الذي عرف به أبناء المذهب، كأبناء منطقة صحراوية قاحلة، انتقلوا من زراعة الواحة كنشاط اقتصادي رئيسي، إلى العمل التجاري الذي عرفوا به في كامل التراب الوطني، وليس داخل منطقتهم فقط. كما هو حال إخوانهم في المذهب من أبناء جزيرة جربة التونسية، وأبناء السوس في جنوب المغرب الذين لا يشملهم المذهب الإباضي. عكس البعد الثقافي الأمازيغي الذي يضم المناطق الثلاث.

الجهة في الجزائر ليست مجالا جغرافيا فقط، بل هي أساليب تنشئة قد تكون وراء الكثير من أشكال سوء التفاهم بين الجزائريين، إذا لم نعرف كيف نستفيد من تنوعها، بدل اللجوء إلى عدم الاعتراف بها

انتقال من زراعة الواحة المرتبطة بالمجال الجغرافي الضيق، نحو العمل التجاري الوطني الأوسع، أخذ أبناء المذهب الاباضي في نهاية المطاف نحو الاهتمام بالعمل الصناعي، ونحن نلاحظ كيف بدأت تظهر بينهم نواة بورجوازية صناعية متنوعة الاهتمام، وطّنت نشاطها داخل وخارج منطقة غرداية، التي ما زال الميزابي مرتبطا بها، بشكل كبير، رغم تنقله خارجها لأسباب مهنية. قيم تنشئة اجتماعية هي التي تفسر كيف يتم تشغيل هذا الكهل الكفيف، الذي يستفيد بالمناسبة من النقل العمومي المجاني، الذي تقره قوانين الدولة لنقل السلع بين التجار من أبناء المنطقة الحاضرين بقوة في مختلف أحياء العاصمة، حتى لا يبقى عالة على عائلته أو أبناء جهته. وهو ما يسمح من جهة أخرى للتجار الميزابيين بالاستفادة من ميزة لا تتوفر لدى بقية التجار الجزائريين، تتمثل في توفير السلع المفقودة للزبائن في أي لحظة، مستغلين في ذلك شبكة التوزيع هذه كجزء من شبكة أوسع، تشمل كل مدن الجزائر، عبر وسائل نقل متعددة، من بينها السيارة والشاحنة والقطار من صفاتها الأمان، الثقة والسرعة. في تلبية طلب الزبون، من دون أن يفكر في اللجوء إلى الاحتكار الذي كانت كل شروطه متوفرة على مستوى السوق. حصل هذا بعد أن اكتشف الميزابي، بحسه التجاري الحاضر بقوة منذ أجيال، الصعوبات التي يتخبط فيها الاقتصاد البيروقراطي الرسمي، بعيوبه الكبيرة التي استفحلت بعد الاستقلال، كانت الندرة على رأسها. وضع يكون قد أوحى للرئيس بن بلة، بعد الاستقلال مباشرة بتعيين وزير ميزابي، على رأس قطاع التجارة، هو محمد خبزي، التاجر المقيم في مدينة بسكرة. صاحب وسائل النقل التي استعملها لصالح الثورة قبل الاستقلال، في أول حكومة ما بعد الاستقلال مباشرة، اعتمادا على هذه التجربة المهنية لأبناء المذهب في العمل التجاري المنتشر على طول التراب الوطني وعرضه، توسع ليشمل تونس وفرنسا جزئيا.

عدت للكلام عن هذا الموضوع وانا أعاين مثل بقية الجزائريين، الصعوبات التي بدأت تطفو بسرعة على المستوى الاقتصادي هذه الأيام، على شكل تدهور لقيمة العملة الوطنية، في السوق الموازية ـ هل هي موازية فعلا؟ – وغلاء السلع الاستهلاكية وارتفاع معدلات التضخم، وغيرها من المؤشرات السلبية التي بدأت في التأثير على فئات واسعة من الجزائريين، مست قدرتهم الشرائية، ستجعلها تنهار إذا استمرت هذه الاتجاهات التي تسارعت منذ بداية العهدة الثانية للرئيس تبون.

سلبيات اقتصادية ومالية هيكلية، لم تجد التاجر الميزابي هذه المرة أمامها، كما كان الحال في السنوات الأولى للاستقلال للاستفادة منها وتجاوزها، عبر هذه الأساليب المجتمعية الذكية، التي وظفت فيه ما يزخر به المجتمع الجزائري في منطقة ميزاب، من قدرات تنظيمية وثقافة عمل، بل وجدت قوى اقتصادية ومالية مفترسة جديدة من دون مؤهلات فعلية ولا اخلاقيات عمل، همها الأساسي استغلال العيوب التي استفحلت على مستوى النموذج الاقتصادي لصالحها، حتى لو كان ذلك على حساب المواطنين المغبونين، من أبناء الفئات الشعبية والوسطى، الذين تتعامل معهم كرهينة لهذا الوضع الاقتصادي الذي لا مسؤولية لهم فيه، تقوم بابتزازهم يوميا وهي تعاين تدهور وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، ليلتحقوا بجحافل الفقراء الجدد، الذين تقلصت طموحاتهم على أكثر من صعيد، يمكن معاينته بالعين المجردة يوميا.

في وقت زاد فيه عدد الأغنياء الجدد، من أصحاب الثراء الفاحش، غير المبرر، من حديثي النعمة، الذين لا يقدمون أي قيمة إضافية للحياة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية في الجزائر، همهم الأساسي تكديس الأموال واستعراضها بشكل فج، ساعد على ازدياد منسوب حدة الاستقطاب الاجتماعي الذي تظهر نتائجه في المدينة الجزائرية الكبيرة والمتوسطة كمجال واسع للصراع الطبقي. عكس التاجر الميزابي الذي يؤمن بثقافة التقية الاقتصادية وقيمها التضامنية والمجتمعية. استمرت معه لحد اليوم، نتيجة الضبط الاجتماعي الذي يميز المجتمع الميزابي كثقافة تنشئة، مختلفة عن أبناء جهات أخرى في الجزائر، هي التي تسمح لنا بالقول، إن الجهة في الجزائر ليست مجالا جغرافيا فقط، بل هي كذلك أساليب تنشئة مختلفة قد تكون وراء الكثير من أشكال سوء التفاهم بين الجزائريين، إذا لم نعرف كيف نستفيد من تنوعها، بدل اللجوء إلى عدم الاعتراف بها والعمل على محوها بغية تسطيح المجتمع، ورفض كل تمايز مهما كان إيجابيا، كما هو حال بني ميزاب، في وقت تفكر فيه السلطات العمومية في إعادة النظر في القوانين الناظمة للولاية والبلدية، التي يجب أن تراعي هذه الاعتبارات السوسيو- ثقافية وعدم التخوف من التعامل معها بإيجابية لأخذها بعين الاعتبار في أي تقسيم للمجال الجغرافي.

كاتب جزائري