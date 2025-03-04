الجزائر في خضم الأزمة مع باريس.. تعزيز الشراكة مع روما وعودة الانفتاح على مدريد

الجزائر ـ “القدس العربي”:

تشير التطورات الأخيرة المتزامنة مع تصاعد الأزمة بين الجزائر وباريس، إلى رغبة جزائرية واضحة في تثبيت موقع إيطاليا كأول شريك للبلاد في القارة الأوربية مع طموح لتطوير الاستثمارات المشتركة لتشكل مجالات غير مطروقة إلى حد الآن. في نفس الوقت، تبدي الجزائر انفتاحا على عودة العلاقات مع إسبانيا إلى مرحلة ما قبل الأزمة، خاصة في جانب التنشيط الاقتصادي.

ويتجلى هذا التوجه في الزيارات رفيعة المستوى سواء تلك التي استقبلتها الجزائر أو التي بادر بها وزراء ومسؤولون نحو إسبانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الخارجية وإعادة ضبطها وفق مصالح البلاد الاستراتيجية.

وفي سياق ذلك، جاءت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، الذي حلّ بالجزائر يوم الإثنين. وخلال المائدة المستديرة التي عقدها كبار المسؤولين بالمناسبة، قال أنطونيو تاجاني، إن “الشراكة الجزائرية-الإيطالية جيدة، ولكن يجب أن تكون أكثر قوة من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة، على غرار الفلاحة، السياحة، البنى التحتية، البناء وغيرها من المجالات”.

كما أبدى استعداد بلاده للمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري الجزائري، من خلال خبرة الشركات الإيطالية في مجال صناعة قوارب الصيد البحري. أما في مجال السياحة، فأبرز تاجاني أهمية التنوع الجغرافي والثراء الثقافي الذي تتميز به الجزائر، والذي يحفز الشركات الإيطالية على الاستثمار في هذا القطاع.

وتحدث المسؤول الإيطالي عن أن “الظروف مواتية لإبرام شراكات تعود بالفائدة على البلدين”، لافتًا في هذا الصدد إلى إمكانية تنظيم منتدى لريادة الأعمال في روما، لتمكين المستثمرين الجزائريين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في إيطاليا. ومن الناحية الثقافية، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي عن رفع عدد المنح الدراسية الموجهة للطلبة الجزائريين، وذلك “حتى يكونوا مستقبلاً همزة وصل بين المستثمرين الإيطاليين ونظرائهم الجزائريين”.

ويعد قطاع الطاقة عصب التعاون بين البلدين، وهو ما أكد عليه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال استقباله وفدًا من شركة “إيني” الإيطالية لمناقشة المشاريع المشتركة في مجالات استكشاف واستغلال المحروقات، إضافة إلى تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والربط الكهربائي بين البلدين. وتأتي هذه التحركات في إطار توطيد الشراكة الطاقوية بين الجزائر وإيطاليا، خاصة بعد تعزيز إمدادات الغاز الجزائري نحو روما خلال الأشهر الأخيرة، مما رسّخ مكانة الجزائر كمزود استراتيجي للطاقة لأوروبا.

وعكس دول أخرى تنظر للجزائر على أنها مجرد سوق، تشهد الديناميكية التجارية مع إيطاليا حركية لافتة، حيث قام مركب الحديد والصلب “توسيالي” في وهران، بتصدير 30 ألف طن من الصفائح الحديدية نحو هذا البلد. ووفقًا للمسؤولين، فإن الجزائر تطمح إلى تحقيق صادرات حديدية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المقبل، مع تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، ومنها السوق الإيطالية التي تعد شريكًا رئيسيًا في هذا المجال.

أما على صعيد التعاون مع إسبانيا، وبعد ثلاث سنوات من القطيعة، تشهد العلاقات عودة تدريجية إلى طبيعتها، تُوجت مؤخرا بزيارة وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، إلى مدريد رفقة وفد هام، بدعوة من نظيره الإسباني. وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون الأمني، إضافة إلى ملفات الهجرة والتنسيق في المتوسط. وتعد هذه الزيارة مؤشرًا واضحًا على انفراج الأزمة بين البلدين بعد التوتر الذي نشأ إثر اعتراف مدريد بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وهو القرار الذي دفع الجزائر إلى تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا في 2022.

وجاءت هذه الخطوة الدبلوماسية الجزائرية بعد سلسلة من الإشارات الإيجابية بين البلدين، حيث التقى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على هامش قمة مجموعة العشرين، وأكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية. كما أثنى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إسبانيا مؤخرًا، واصفًا إياها بـ”الدولة الصديقة”، وهو ما فُسر على أنه تمهيد لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وفي إطار الترويج للمناخ الاستثماري في الجزائر، نظّمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، نهاية الشهر الماضي سلسلة من اللقاءات في كبرى المدن الإسبانية، للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتشجيع الشركات الإسبانية على دخول السوق الجزائرية.

وعقد مدير الوكالة شخصيا عمر ركاش، عدة لقاءات مع متعاملين اقتصاديين إسبان، وذلك في إطار مشروع “الشراكة من أجل الاستثمار المستدام” الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوكالة أن ركاش نشط لقاءً في فالنسيا، جمعه برؤساء غرف الصناعة والتجارة لكل من فالنسيا ومنطقتي كاستلون وأليكانت، حيث استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى تقديم عرض شامل حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي برشلونة، نشّط المدير العام ورشة عمل حول “مناخ الاستثمار في الجزائر”، نظمت بمقر القنصلية العامة للجزائر بالتعاون مع جمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية ورابطة الشركات الصناعية الدولية.

وتعكس هذه التحركات الدبلوماسية والاقتصادية، وفق مراقبين، سعي الجزائر لتنويع شراكاتها الأوروبية بعيدًا عن باريس، التي لطالما كانت محورًا للعلاقات الجزائرية مع أوروبا. ويبدو أن الجزائر تسعى إلى بناء علاقات أكثر استقرارًا مع شركاء أكثر موثوقية، لا تربطها بهم آلام التاريخ، مثل إيطاليا التي توصف بأنها الدولة الأقرب للجزائر وإسبانيا التي تريد تجاوز الخلاف معها.

وتمتلك الجزائر أوراقا رابحة، تجعل عدة دول أوربية بحاجة لها حتى ولو أراد التأثير الفرنسي عكس ذلك، فقد باتت تحتل المراتب الأولى في أكثر الدول تزويدا بالغاز لدول أوربا الجنوبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة. كما تتيح البلاد فرصا استثمارية كبيرة في الطاقات المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر، حيث يقوم مشروع الممر الجنوبي الذي تشترك فيه عدة دول أوربية على ما ستنتجه الجزائر من هذه المادة الحيوية المستقبلية.