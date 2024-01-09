الجزائر: في ما اعتبرت “مباركة لولاية ثانية له”.. مجلة “الجيش” تشيد بحصيلة الرئيس تبون وتدعو للاستمرارية

الجزائر- “القدس العربي”:

قالت افتتاحية مجلة الجيش في الجزائر، وهي لسان حال المؤسسة العسكرية، إن ما تحقق في ظرف أربع سنوات من حكم الرئيس عبد المجيد تبون، يبعث على الأمل ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته.

وتعد هذه الرسالة الصادرة عن الجيش إشارة لدعم صريح ببقاء الرئيس تبون في الحكم لولاية ثانية في بداية سنة من المقرر أن تجرى فيها الانتخابات الرئاسية، وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري.

وورد في افتتاحية المجلة لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري، أن “كل المؤشرات والمعطيات تشير، بما لا يدع مجالا للشك، أن بلادنا تتطور بسرعة”، وهذا بفضل “شبابها القادر على رفع التحديات والمساهمة بفعالية في مسار بناء جزائر قوية وآفاق واعدة ومزدهرة وشامخة”.

ونوهت المجلة بـ”كل الإنجازات التي تجسدت لحد الآن، سواء على المستوى الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي”، والتي أكدت حسبها “صوابية التوجه الذي تبناه رئيس الجمهورية نهجا إصلاحيا لبناء الجزائر الجديدة، لا سيما وأن الظروف التي ميزت المشهد غداة انتخابه استدعت تكثيف العمل لتعزيز ثقة الشعب الجزائري في مؤسسات دولته”.

وعادت مجلة الجيش إلى ما وصفته بالخطاب التاريخي والشامل للرئيس الجمهورية الموجه للشعب أمام ممثليه في غرفتي البرلمان، بتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والمكاسب المحققة خلال السنوات الأربع الماضية في مجالات مختلفة، وذلك عبر مسار منطقي ومدروس بعناية فائقة”.

وتضمن هذا المسار -حسب الجيش- الإصلاحات الدستورية والسياسية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتحصين مؤسسات الدولة ضد أي انحرافات، مرورا بالإصلاحات الاقتصادية العميقة الهادفة لتنويع الاقتصاد، وصولا إلى التكريس الفعلي للطابع الاجتماعي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطن”.

وبعد استعراض ما اعتبرتها الإنجازات، أكدت الافتتاحية أن ما تحقق في ظرف أربع سنوات “يبعث على الأمل ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته”، كون كل المؤشرات والمعطيات تشير بما لا يدع مجالا للشك، أن بلادنا تتطور بسرعة”، وهذا بفضل “شبابها القادر على رفع التحديات، والمساهمة بفعالية في مسار بناء جزائر قوية وآفاق واعدة ومزدهرة وشامخة”.

وعلى هذا الأساس -تضيف المجلة- فإن الجزائر “ستعمل جاهدة في المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المسطرة. والمتمثلة في بناء نهضة اقتصادية حقيقية”، وهو ما سيتجسد من خلال “إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني في ظل البرامج التنموية الاستراتيجية التي تم إطلاقها، والتي ستتعزز بدخول مشروع الرقمنة حيز الخدمة نهاية السداسي الأول من سنة 2024”.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أبرزت الافتتاحية أن الجزائر ستعمل خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن على “الدفاع عن إفريقيا والقضايا العادلة في العالم، بما في ذلك القضيتان الفلسطينية والصحراوية، مستندة على مبادئ ثورتها الخالدة وقيم البشرية”.

وانتهت المجلة إلى التأكيد بأن “النجاحات المتتالية والملموسة المجسدة تبعث على الفخر والاعتزاز، وتدعونا جميعا إلى التشبث بمسار بناء الجزائر الجديدة لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات حفاظا على وديعة شهدائنا الأبرار”.

وفي خطابه الأخير أمام البرلمان، دعا نواب في البرلمان الرئيس عبد المجيد تبون للترشح لعهدة رئاسية ثانية، عندما كان يلقي خطابا للأمة حول حصيلة 4 سنوات في الحكم. وأبدى الرئيس تأثرا بتلك الدعوات لكنه لم يقدم جوابا صريحا مكتفيا بالقول إن الكلمة تعود للشعب.

وكان سؤال العهدة الثانية قد طرح على الرئيس تبون من قبل جريدة لوبينيون الفرنسية في تموز/جويلية 2020، ولم تكن إجابته مستثنية تماما لذلك، حيث قال: “من حيث المبدأ، تم انتخابي لفترة واحدة. وبحلول نهاية هذه العهدة، يعتريني أمل في أن تكون المشاكل الاجتماعية والاقتصادية قد تم معالجتها ولو جزئيا، ويجب أن تكون هناك شروط أخرى بالنسبة لي للتفكير في ترشيح جديد”.