الجزائر: لا جدوى من التدابير الإنسانية بغزة دون وقف إطلاق النار 

نيويورك: قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الجمعة، إنه “لا جدوى من التدابير الإنسانية دون وقف لإطلاق النار” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 10 شهور.

جاء ذلك في كلمة بجلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مخصصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال ابن جامع إن “التكتيكات الإسرائيلية الوحشية المستخدمة في غزة لا يمكن وصفها إلا بأنها إبادة جماعية وجريمة حرب”.

وأعرب عن رفض بلاده “أي محاولة لإخلاء مسؤولية إسرائيل عن الكارثة الإنسانية في غزة وتحميلها وكالات الأمم المتحدة“.

وشدد ابن جامع على أن “كل التدابير الإنسانية في غزة بلا جدوى دون وقف لإطلاق النار”.

ودعا إلى “فتح كافة المعابر الحدودية إلى غزة وإلى تشكيل إدارة مصرية فلسطينية حصرية لمعبر رفح”.

وتابع: “يجب ألا نسمح باستخدام التجويع أداة للحرب في قطاع غزة”.

(الأناضول)