الجزائر.. مبادرة جديدة لحزب معارض بعد يومين من عقد قوى موالية ندوة “التلاحم لصد الخطر الخارجي”

الجزائر- “القدس العربي”:

تعتزم جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر إطلاق مبادرة سياسية جديدة تستهدف جمع القوى السياسية والمجتمعية الحية لغاية “إرساء قيم الديمقراطية ومواجهة الخطر الأجنبي”. وتأتي هذه المبادرة، في وقت كانت كبرى الموالاة قد دعت للوحدة في إطار “ندوة التلاحم الوطني وتأمين المستقبل”، لكن من دون أن تستقطب قوى فاعلة في المعارضة.

وفي كلمة له بمناسبة ذكرى 20 آب/أوت التي تصادف هجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام (أهم حدثين في الثورة الجزائرية بعد أول نوفمبر)، قال الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، إن حزبه يستعد في الأيام القليلة القادمة لإطلاق مبادرته السياسية الموجهة لكل القوى السياسية دون إقصاء، ملمحا إلى أن الإعلان عن المبادرة سيكون بمناسبة احتفالية حزبه بذكرى تأسيسه على يد الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد في 29 أيلول/سبتمبر 1963.

وأبرز أوشيش أن الهدف من المبادرة هو استكمال المشروع الوطني والتشديد على إرساء قيم الديمقراطية، وتكريس الحرية والعدالة الاجتماعية والوقوف في وجه المهددين لتماسك البلاد ووحدتها وكذلك للدولة الوطنية ومؤسساتها، معتبرا بأن حزبه الأقدم في تاريخ المعارضة الجزائرية، يعد قوة اقتراح لا غنى عنها.

ولفت إلى أن حزبه يطمح من وراء المبادرة، إلى “إعادة الاعتبار للسياسة ولقيم الحوار والمصالحة الحقيقية” في مواجهة ما وصفها بـ “سياسات الغلق الممنهج وتنامي الخطاب الشعبوي والمتطرف”، والذي يتلاقى حسبه وإن اختلفت المقاصد مع “مناورات القوى الإمبريالية وقوى الاستعمار الحديث في هدف هدم الدول الوطنية، إرث آبائنا وأجدادنا من مناضلي الحركة الوطنية الذي لا يقدر بثمن”.

وفي إشارة لمشاريع منافسة في الساحة، قال أوشيش إن “هذه المبادرة ليست بالموسمية كونها تعد استمرارا وامتدادا لكل المبادرات التي دأب الحزب على طرحها منذ نشأته لمعالجة التعقيدات التي عرفتها الساحة الوطنية”. وأضاف أن حزبه “بقدر ما يقدر أي مجهود وطني من شأنه الدفاع عن القيم الديمقراطية وعن وحدة البلاد وتماسكها الاجتماعي وضد أي تهديد، بقدر ما يؤكد عدم انخراطه في أي مسعى يضرب بأي شكل من الأشكال الثوابت والمقومات الوطنية ويشكك في الإرث النضالي والتاريخي للبلاد الممتد عبر آلاف السنين”، على حد وصفه.

وتتحدث جبهة القوى الاشتراكية منذ فترة عن مساعيها لإعادة الاعتبار للفعل السياسي الذي تضرر حسب تصورها من خطاب الدعاية الذي يمارسه الموالون للسلطة والخطاب المضاد العدمي الذي يتبناه حسبها الراديكاليون في المعارضة وأبرز أوشيش في هذا الصدد أن حل الإشكاليات المعقدة التي يعاني منها بلدنا لن تكون بصورة مجزئة، بل تتطلب رؤية شاملة، لا يهمل فيها الفعل والعنصر السياسي ولا يتخلى عنه لصالح رؤية تقنية بقدر ما تنم عن خطأ في التشخيص فإنها تجعلنا لا ندور إلا في حلقة مفرغة.

ويأتي إعلان جبهة القوى الاشتراكية في وقت أظهرت المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل في الجزائر التي انعقدت قبل يومين بمشاركة أكبر أحزاب الموالاة، عجزها عن استقطاب وجوه معارضة. وبدا واضحا تحفظ المعارضة بشقيها المعتدل والراديكالي، حيث لم تشارك أحزاب مثل حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال وغيرها. وكان بعض الرافضين للمشاركة قد عبروا عن تحفظاتهم على مقاربة أصحاب المبادرة التي تركز فقط على الخطر الخارجي وتغفل الإشكالات الداخلية.

وكانت مبادرة تعزيز التلاحم وتأمين المستقبل في الجزائر، قد عقدت ندوتها الوطنية بهدف معلن يتضمن تنبيه الجزائريين للخطر الخارجي وتحصين الجبهة الداخلية، وهي غاية متفق عليها بين الموالاة والمعارضة وفق ما يظهر في خطابات كل منها، لكن التفاصيل غالبا ما تفرق بين الجانبين خاصة فيما يتعلق في النظرة للوضع الداخلي حيث ترى أحزاب المعارضة أن هناك أزمة في البلاد من النواحي السياسية والاقتصادية، بينما تعتقد نظيراتها في الموالاة أن هناك تحديات فقط يجب معالجتها.

وخرجت هذه الندوة التي كان عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني وراء إطلاقها، بعدة توصيات أبرزها “دعوة الشعب الجزائري بكل فئاته إلى التلاحم واليقظة من أجل تقوية الجبهة الداخلية، والالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعم مواقفها الاستراتيجية”.

كما دعا المشاركون إلى توحيد الصفوف والمواقف من أجل تحمّل أعباء المرحلة والدفاع عن المصالح العليا للوطن، وطالبوا السلطات الرسمية في تسهيل عمل المنخرطين في المبادرة ومختلف شرائح المجتمع لفتح ورشات الحوار الشامل حول أبعاد المبادرة. وأكدوا على ضرورة تعاون مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة رجال الإعلام والثقافة والمراجع الدينية والنخبة لوضع الرأي العام الوطني بطبيعة المخاطر المهددة للوطن وسبل مواجهة تحدياتها.

وفي كلمته خلال الندوة، أكد الفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أكبر أحزاب الموالاة في البرلمان، عن وقوع الجزائر تحت طائل التهديدات بسبب مواقف البلاد التي قال إنها تناصر دائما الشعوب المضطهدة، داعيا لتعزيز التلاحم بين الجزائريين لغاية الدفاع عن البلاد وحماية استقلال قرارها السياسي كونها البلد الوحيد حسبه في المنطقة الذي ما يزال يملك قراره. وشدد على أن الجزائر لها تأثير إقليمي ودولي يتطلب منا الدفاع على مؤسسات الدولة وأولها رئاسة الجمهورية والجيش.

ويرى أصحاب المبادرة التي تم إطلاقها قبل نحو شهرين أن الواجب اليوم هو الرفع من التأهب لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تستهدف الجزائر في أمنها ومؤسساتها ووحدة شعبها وترابها، مع الدعوة للتعبئة العامة من أجل النهوض بالجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتأمين مستقبل أجيالنا وتحقيق تطلعات شعبنا في كنف الوحدة والانسجام والاستقرار والتطور.