الجزائر: مصرع 6 أشخاص وإصابة 17 جراء انقلاب حافلة

الجزائر: قُتل 6 أشخاص وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء انقلاب حافلة، اليوم الجمعة، بمنطقة عين الصفراء بولاية النعامة جنوب غرب الجزائر.

ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية، عن مصادرها قولها إن “الحادث وقع بالمنحدر في المنطقة المسماة العش على مسافة 10 كيلومترات عن مدينة العين الصفراء جنوبي النعامة بالطريق الوطني رقم 6، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط ولايتي الشلف – بشار”.

وخلال الشهر الجاري، قُتل 39 شخصا وأصيب 41 في حوادث مرورية. وكشف المكلف بالإعلام والتنسيق المروري على مستوى قيادة الدرك الوطني بالجزائر، الرائد سمير بوشحيط، مؤخرا، أن مصالح ووحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص، سجلت 3591 حادث مرور، تسبب في وفاة 1116 شخصا، وجرح 5326 آخرين في الشهور الخمسة الأولى من 2023.

وأشار إلى ارتفاع حوادث المرور بنسبة 45% مقارنة بذات الفترة من سنة 2022، لافتا إلى أن “السبب الرئيسي لهذه الحوادث يعود بنسبة 93% إلى العامل البشري، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بـ”الطرقات والمحيط والمركبات”.

(د ب أ)