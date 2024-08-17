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الجزائر.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب ولاية بجاية

منذ 29 دقيقة

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الجزائر: ضربت، السبت، هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر، ولاية بجاية (240 كلم شرق العاصمة الجزائرية).
وقال المركز الحكومي للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، في بيان، إن “هزة أرضية سجلت عند الساعة الثالثة و33 دقيقة بعد الظهيرة (16:33 ت.غ)”.
وأوضح أن مركز الهزة حدد بـ6 كلم جنوب شرق مدينة “ملبو” الساحلية شرقي ولاية بجاية.
ويعتبر شمال الجزائر منطقة نشاط زلزالي، وتعود آخر هزة عنيفة شهدتها المنطقة إلى مايو/ أيار 2003، بلغت قوتها نحو 7 درجات بولاية بومرداس (50 كلم شرق الجزائر العاصمة)، وخلفت أكثر من 2200 قتيل، فضلا عن خسائر مادية كبيرة.

 (الأناضول)



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