الجزائر وألمانيا توقعان اتفاق شراكة في مجال الغاز

الجزائر: وقعت شركة الغاز المملوكة للدولة الجزائرية “سونلغاز ” اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم مع شركة “سيمنس إنرجي” الألمانية ، حيث حددت هذه المذكرة مجالات التعاون والشراكة بين الطرفين.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية اليوم الخميس، ” تشمل هذه الشراكة تطوير ودمج وسائل الإنتاج المتجددة، وصيانة المنشآت الخاصة بإنتاج الكهرباء سواء التقليدية أو المتجددة، بالإضافة إلى تطوير وتوريد المعدات الكهربائية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.”

وأضاف البيان، ” كما ستشمل الشراكة تقديم الخبرة في مجال المعدات الكهربائية والغازية، وتوفير المكونات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فضلا عن نقل التكنولوجيا في مجال تصنيع الأجزاء الساخنة لتوربينات الغاز بتقنية سيمنس. “

كما يتضمن التعاون أيضا “الشراكة في مجال خدمات صيانة وسائل إنتاج ونقل الكهرباء في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط”.

وبحسب بيان سونلغاز، جرت مراسم التوقيع على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس والمدير العام لسونلغاز، مراد عجال إلى مدينة برلين الألمانية، خلال الفترة الممتدة من الخامس إلى السابع من فبراير / شباط الجاري.

