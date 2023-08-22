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الجزائر وإيران تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

منذ 58 دقيقة

الصورة من حساب البرلمان الجزائري بفيسبوك

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طهران: بحث رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون خاصة على الصعيد الاقتصادي.
جاء حسب بيان للبرلمان الجزائري نشر عبر حسابه على “فيسبوك”.

وأفاد البيان، بأن الرئيس الإيراني استقبل بوغالي بمقر الرئاسة الإيرانية في العاصمة طهران، ضمن زيارة رسمية يجريها الأخير للبلاد.
ونقل البيان، عن الرئيس الإيراني تأكيده “أهمية التعاون البرلماني الذي يعد داعما للتعاون بين البلدين لا سيما على الصعيد الاقتصادي”.
وأعرب عن أمله في أن يخطو البلدان خطوات ملموسة في المجال الاقتصادي ترقى إلى المستوى الجيد للعلاقات السياسية بين البلدين.
وشدد على أهمية اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الجزائرية في أقرب فرصة ممكنة.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان الجزائري، خلال اللقاء، على أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين بلاده وإيران على المستوى الاقتصادي.
والأحد، بدأ بوغالي زيارة إلى إيران، على رأس وفد رفيع المستوى، تستمر 5 أيام تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.
(الأناضول)

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