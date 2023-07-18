الجزائر والصين توقعان 19 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم 

الجزائر: أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، توجت بتوقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، في ثاني أيام زيارته إلى بكين.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن تبون قوله، إن “زيارتي إلى الصين تأتي بعد توقيع بلدينا على اتفاقيات هامة تؤطر علاقاتنا التاريخية”.

كما أعرب عن عميق شكره لدعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى منظمتي “بريكس” و”شنغهاي”.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني حرص بلاده على “مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتجذرة مع الجزائر”.

وأمس الاثنين، بدأ الرئيس الجزائري زيارة إلى الصين تستمر 5 أيام، هي الأولى منذ توليه منصبه في 2019.

ووفق التلفزيون الجزائري، وقع تبون ونظيره جين بينغ 19 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

وأوضح أن الاتفاقيات والمذكرات تشمل قطاعات كالنقل بالسكك الحديدية وتحويل التكنولوجيا، والتعاون الفلاحي والاتصالات، فضلا عن الرياضة والاستثمار والتعاون التجاري.

كما شملت مجالات الداخلية والتهيئة العمرانية والبحث العلمي والقضاء والتنمية الاجتماعية والطاقات المتجددة والهيدروجين، وقطاعات أخرى.

والأسبوع الماضي، قال متحدث الخارجية الصينية وانغ ون بين، في تصريحات صحافية، إن بكين تتطلع للعمل مع الجزائر وتوسيع حجم التعاون الثنائي ومستوى الصداقة، مشيرا إلى أن زيارة تبون ستكون “فرصة لتعميق الثقة المتبادلة”.

ورفعت الصين والجزائر علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2014، لتصبح أول دولة عربية تخوض هذا النهج.

ويبلغ حجم التجارة الثنائية السنوية بين الصين والجزائر حوالي 7 مليارات دولار.

ونهاية 2022 أعلنت الجزائر توقيع خطة تعاون استراتيجي مع الصين تمتد إلى عام 2026، وتشمل الاقتصاد والطاقة والفضاء والمجالات الثقافية.

(الأناضول)