الجزائر وبريطانيا تبحثان العلاقات الثنائية والوضع في النيجر.. وعطاف يزور تركيا الأربعاء

الجزائر: تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء.

وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا بهذه المناسبة “علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن كعضو غير دائم ابتداءً من العام المقبل، والتحضير للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المزمع عقدها شهر نوفمبر القادم بلندن”.

وتبادل الوزيران ” وجهات النظر حول تطورات الأزمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها الرئيس ( الجزائري) عبد المجيد تبون، وتطرقا إلى التحديات التي تواجه مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”.

كان مجلس عسكري قد أطاح برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في انقلاب في 26 تموز/يوليو الماضي.

وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ” إيكواس” باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في حال لم يتم إعادة تنصيب الرئيس المخلوع بازوم، الذي يخضع للإقامة الجبرية الآن.

ومن جهة أخرى، يقوم أحمد عطاف، بزيارة إلى تركيا بداية من يوم الأربعاء بتكليف من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن عطاف، سيترأس مناصفة مع نظيره التركي، هاكان فيدان، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط .

ويشهد الاجتماع مشاركة وفد جزائري يضم ممثلين عن اثني عشر قطاعاً وزارياً من القطاعات التي تتابع تنفيذ وتجسيد مختلف برامج التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا.

وأبرز ذات المصدر أن أشغال هذه الدورة ستنصب على التحضير للقمة المقبلة التي ستجمع بين الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان بالجزائر، قريبا، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين. كما كشف أن عطاف، سيحظى خلال زيارته، باستقبال من قبل الرئيس التركي ، وبمقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى، نعمان كورتولموش.

(د ب ا)