اقتصاد | أخبار

الجزائر وتركيا تقتربان من رفع مبادلاتهما إلى 10 مليارات دولار

منذ 17 دقيقة

أردوغان يستقبل وزير الخارجية الجزائري في أنقرة

حجم الخط
0

إسطنبول: أعلن، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، أن بلاده وتركيا تقتربان من رفع مبادلاتها التجارية إلى 10 مليارات دولار، تجسيدا للأهداف المسطرة من قبل رئيسي البلدين عبدالمجيد تبون ورجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده عطاف في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، في ختام أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط.

وقال عطاف: “نقترب تدريجيا من تجسيد الأهداف التي كلفنا رئيسا البلدين، لا سميا رفع المبادلات التجارية بين بلدينا 10 مليار دولار على المدى المتوسط”.

وأضاف أن الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري لتركيا، بتجارة بينية تفوق 5 مليارات دولار.

وأردف عطاف أن الجزائر أصبحت كذلك “الوجهة الأولى للاستثمارات التركية المباشرة بقيمة تفوق 6 مليارات دولار حاليا”.

ولفت إلى أن هذا الرقم “يضع تركيا في مرتبة أول مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع المحروقات”.

وأعلن عطاف عن “تحضير مشاريع اتفاقيات في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، التعليم والثقافة سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في مستقبل قريب جدا”.

(الاناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجزائر تتهم القضاء السويسري بـ”الرجعية” بعد إعلانه محاكمة الجنرال نزار.. وتحذر من تأثر العلاقات بين البلدين
31 - أغسطس - 2023
عطاف يحمل الرباط مسؤولية تعطيل العمل المغاربي.. وينفي وجود تطور إيجابي في العلاقة مع إسبانيا- (فيديو)
30 - أغسطس - 2023
الجزائر تقترح فترة انتقالية في النيجر لمدة 6 أشهر.. وتؤكد تلقيها رسالة من تونس رافضة للتطبيع
29 - أغسطس - 2023
الجزائر: سفير تركيا الجديد يقدم نموذج أوراق اعتماده لوزير الخارجية
29 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية