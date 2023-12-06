الجزائر وتونس تبحثان التعاون العسكري

الجزائر: بحثت الجزائر مع جارتها تونس، اليوم الأربعاء، حالة التعاون العسكري بين البلدين، وتبادلتا التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، استقبل اليوم بمقر الأركان، الفريق أول محمد الغول، رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة عشر للجنة المختلطة الجزائرية- التونسية، المُكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت الوزارة إنه خلال اللقاء الذي حضره ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا أعضاء الوفد التونسي، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

( د ب أ)