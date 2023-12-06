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الجزائر وتونس تبحثان التعاون العسكري

6 - ديسمبر - 2023

الصورة من صفحة وزارة الدفاع الجزائرية على فيسبوك

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الجزائر: بحثت الجزائر مع جارتها تونس، اليوم الأربعاء، حالة التعاون العسكري بين البلدين، وتبادلتا التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، استقبل اليوم بمقر الأركان، الفريق أول محمد الغول، رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة عشر للجنة المختلطة الجزائرية- التونسية، المُكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت الوزارة إنه خلال  اللقاء الذي حضره ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا أعضاء الوفد التونسي، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

( د ب أ)

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  1. يقول ما هو سبب وجود الجيوش العربية؟:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 1:13 م

    الجيوش تكون موجودة من أجل الدفاع عن “كل ماهو غالي و نفيس”.

    و هل غزة تدخل في إطار “كل ماهو غالي ونفيس” أم أن “الأمن القومي” يمنع تحرك الجيوش العربية لإنقاذها من

    الكيان الصهيوني.

    رد
    1. يقول غزاوي:
      ديسمبر 6, 2023 الساعة 11:14 م

      مجرد تساؤل.
      ما هو سبب وجود الجيوش العربية !!!؟؟؟
      من يمنع الجيوش العربية لإنقاذ فلسطين هم الخونة، الذين تحالفوا مع للكيان، ومنعوا حتى المساعدات الإنسانية، بل يسعون لتصفية القضية الفلسطينة، وبخلوها بإدانة العدوان عليها.
      عندما فتححت الحدود سنة 1967 و1973 لم يتخلف أي جيش.
      وانهزامنا سنة 1967 كان بسبب الخيانة أيضا.

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