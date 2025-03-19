الجزائر وتونس تبحثان تأمين الحدود وسبل مكافحة التهريب

تونس: بحثت الجزائر وتونس الأوضاع الأمنية وسبل مكافحة التهريب وتأمين الحدود بين البلدين.

جاء ذلك بحسب تصريحات لوزير الداخلية التونسي خالد النوري، بثتها الرئاسة الجزائرية مساء الثلاثاء.

وقال النوري: “بحثت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المسائل التي تهم بعض الولايات الحدودية وكيفية تنميتها”.

وتابع: “بحثنا التهريب وتأمين الحدود وتأثير ذلك على اقتصاد البلدين، كما تم التطرق كذلك إلى المسائل التي تهم وزارتي الداخلية للبلدين”.

وصباح الثلاثاء، وصل وزير الداخلية التونسي خالد النوري، إلى الجزائر، بدعوة من نظيره الجزائري إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ووفق بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، تندرج هذه الزيارة الرسمية في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارتين والتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقعت الجزائر وتونس على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة لتنمية التعاون الحدودي بين البلدين.

وتُعد هذه اللجنة إطارًا تعاونيًا يهدف إلى تعزيز التنمية والتنسيق في المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس.

(الأناضول)