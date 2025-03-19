سياسة | عربي | المغرب العربي

الجزائر وتونس تبحثان تأمين الحدود وسبل مكافحة التهريب

19 - مارس - 2025

حجم الخط
0

تونس: بحثت الجزائر وتونس الأوضاع الأمنية وسبل مكافحة التهريب وتأمين الحدود بين البلدين.

جاء ذلك بحسب تصريحات لوزير الداخلية التونسي خالد النوري، بثتها الرئاسة الجزائرية مساء الثلاثاء.

وقال النوري: “بحثت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المسائل التي تهم بعض الولايات الحدودية وكيفية تنميتها”.

وتابع: “بحثنا التهريب وتأمين الحدود وتأثير ذلك على اقتصاد البلدين، كما تم التطرق كذلك إلى المسائل التي تهم وزارتي الداخلية للبلدين”.

وصباح الثلاثاء، وصل وزير الداخلية التونسي خالد النوري، إلى الجزائر، بدعوة من نظيره الجزائري إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ووفق بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، تندرج هذه الزيارة الرسمية في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارتين والتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقعت الجزائر وتونس على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة لتنمية التعاون الحدودي بين البلدين.

وتُعد هذه اللجنة إطارًا تعاونيًا يهدف إلى تعزيز التنمية والتنسيق في المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بوعلام صنصال يواجه من جديد 10 سنوات سجنا ويرد بخصوص تصريحاته حول الحدود الجزائرية.. وممثل النيابة: لم يظهر أي عرفان لوطنه
24 - يونيو - 2025
فرضية أن “الجزائر الهدف التالي بعد إيران”.. هيئة رسمية تدعو لتجنب الخطاب الإعلامي التضليلي وتتحدث عن حروب رقمية تستهدف البلاد
23 - يونيو - 2025
الجزائر ليست إيران ولا سوريا
22 - يونيو - 2025
الجزائر تعرب عن قلقها بعد القصف الأمريكي على إيران.. وعطاف يدعو لوقف “النظام الخاص” الذي تتمتع به إسرائيل- (تدوينة)
22 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية