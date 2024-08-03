الجزائر.. وفاة الملاكم موسى صاحب برونزية بـ”أولمبياد 1984″

الجزائر: أعلنت اللجنة الأولمبية الجزائرية، السبت، وفاة الملاكم السابق مصطفى موسى، صاحب ثاني برونزية في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، الذي توفي عن 62 عاما، جراء مضاعفات ناتجة عن حادث سير.

ونعت اللجنة في بيان صحافي الفقيد حيث قالت: “ببالغ الحزن والأسى، وتسليما بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الملاكم البطل مصطفى موسى”.

وأضافت: “بهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص وأعمق التعازي والمواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة، التي وسعت كل شيء، وأن يسكنه جنات الخلود، ويلحقه بالصديقين والفائزين، ويلهم ذويه وأقرباءه، وكل العائلة الرياضية، جميل الصبر والسلوان”.

وتعرض الملاكم الجزائري لحادث سير قبل عدة أشهر دخل على إثره العناية المركزة، بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس، واجتاز مرحلة الخطر، وانتقل إلى مركز في وهران للتعافي والتأهيل قبل وفاته، السبت.

ونال الملاكم موسى ميدالية برونزية بأولمبياد 1984 في لوس أنجلوس، وهي ثاني ميدالية تحققها الجزائر في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد بعد برونزية زميله محمد زاوي التي حققها في نفس اللعبة والبطولة.

كما يملك الملاكم الراحل سجلا حافلا من الإنجازات الأخرى، منها ذهبية بطولة العالم العسكرية 1982، وذهبية ألعاب البحر المتوسط 1983، والألعاب العربية 1985، وبرونزية الألعاب الإفريقية 1987.

(الأناضول)