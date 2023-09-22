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الجزائر وفرنسا تعقدان اجتماعا دوريا للمشاورات السياسية

منذ 36 دقيقة

الصورة من حساب وزارة الخارجية الجزائرية على فيسبوك

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باريس: عقدت الجزائر وفرنسا، اجتماعهما الدوري للمشاورات السياسية، بالعاصمة باريس، على مستوى الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية، حيث درسا الملفات ذات الأولوية للتعاون الثنائي.
وذكر بيان للخارجية الجزائرية، مساء الخميس، أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، ترأس أشغال الدورة العاشرة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية، مناصفة مع نظيرته الفرنسية، آن ماري ديكوت.
وقال البيان إن “هذه الدورة سمحت للطرفين بإجراء تقييم مرحلي استعدادا للاستحقاقات الثنائية المرتقبة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية في مجال التعاون الثنائي”.

وأضاف أن المحادثات تركزت أيضا حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وتعقد المشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية بشكل دوري وبالتداول بين الجزائر وباريس، واحتضنت العاصمة الجزائرية أشغال الدورة التاسعة في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويأتي الاجتماع في سياق أزمة سياسية صامتة بين البلدين، تجلت في تأجيل زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس عدة مرات، واختلاف وجهات النظر بينهما تجاه الأزمة الجارية في النيجر.

(الأناضول)

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