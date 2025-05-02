الجزائر: وقف قناة «الشروق نيوز» عشرة أيام بعد بثّ «محتوي عنصري خطير» لمهاجرين أفارقة 

الجزائر – «القدس العربي»: أوقفت السلطات الجزائرية المختصة بثّ قناة «الشروق نيوز» لمدة 10 أيام، عقابا لها على بث «محتوى عنصري خطير»، يتعلق بالرعايا الأفارقة الذين يعيشون في الجزائر. يأتي ذلك في وقت حذّر فاعلون من تنامي الخطاب العنصري على المواقع وطالبوا بوضع حد له.

وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للضبط السمعي البصري، وهي الهيئة المخولة قانونا بمتابعة محتوى القنوات، في بيان لها، أنها قررت التوقيف الكامل لبث قناة «الشروق نيوز» لمدة 10 أيام ابتداءً من منتصف ليل يوم الجمعة 2 ايار/ مايو.

وأكدت أن القرار اتخذ بسبب بث القناة مصطلحا عنصريا خطيرا ينطوي على خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز ضد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقية.

وبررت السلطة قرارها بـ»وجود إخلال جسيم بأخلاقيات المهنة وانعدام المسؤولية التحريرية في معالجة موضوع حساس يستدعي الكثير من المهنية والمسؤولية تجاه أشقائنا الذين يجمعنا بهم التاريخ والمصير المشترك».

وألزمت الهيئة المسؤولين عن القناة بتقديم اعتذار رسمي وواضح يتضمن تنديدا بمضمون التقرير المخالف، مجددة الدعوة لكل وسائل الإعلام «للالتزام الصارم بقوانين الجمهورية ومبادئ الجزائر الرافضة لكل أشكال العنصرية والتمييز التي تتناقض مع مبادئ الجزائر». كما دعت «جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية إلى التقيّد الصارم بأحكام قوانين الجمهورية والالتزام بقواعد المهنية والاحترافية بما يعكس صورة إعلام وطني مسؤول» .

وكانت صفحة «الشروق نيوز» على فيسبوك قد بثت خبرا حول عملية أمنية طالت مهاجرين غير نظاميين، وعلقت على ذلك بوصف المهاجرين بـ»نواقرا»، وهو مصطلح باللهجة المحلية يعني جمع كلمة «nègre» التي تحمل معنى تحقيريا وعنصريا لأصحاب البشرة السوداء.وكانت الأزمة الأخيرة للجزائر مع عدد من دول الساحل في أعقاب إسقاط طائرة مُسيرة دخلت المجال الجوي الجزائري، قد أدت إلى انتشار تعليقات مسيئة تحمل طابعا عنصريا ضد الرعايا الأفارقة، وهو ما تصدى له جزائريون عبروا عن رفضهم القاطع لهذا الخطاب وطالبوا بمحاسبة من يرددونه.