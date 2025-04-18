الجزائر ومصر توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة

الجزائر – د ب أ: وقعت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز «سونلغاز» وشركة «السويدي إلِكتريك» المصرية في العاصمة الجزائرية مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تعزيزاً للتعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين.

ووقع المذكرة مراد عجال الرئيس التنفيذي لشركة «سونلغاز»، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة «السويدي إلكتريك» تحت اشراف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية إن التوقيع على هذه المذكرة «يأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجي ودعم الاستثمار في الجزائر، إلى جانب «تعزيز التواجد الدولي لشركة سونلغاز في الأسواق الخارجية، وتعميق علاقاتها القارية في مجال الطاقة».

وأوضح المصدر أن المذكرة تهدف إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين « سونلغاز» و»السويدي إلكتريك»، وإرساء آليات العمل المشترك لتحقيق أهدافهما في عدة مجالات إستراتيجية.

وأبرز أن هذه المجالات تشمل تصنيع وتسويق المعدات الطاقوية والهندسة وإنجاز المنشآت والبُنى التحتية الطاقوية، والإجراءات المشتركة للتعامل مع الأسواق الخارجية، وتبادل الخبرات والتدريب بين الكوادر الفنية في البلدين.