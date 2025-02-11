الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع ثلاث اتفاقيات لتسريع مشروع «غاز الصحراء»

الجزائر – الأناضول: وقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر أمس الثلاثاء ثلاث اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الجزائر جمع كلاً من وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، ووزير الدولة لشؤون البترول والغاز في نيجيريا إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول في النيجر صحابي عومارو.
وتتمثل الاتفاقيات في دراسة الجدوى من المشروع، وأخرى تتعلق بالتعويضات المالية، إلى جانب اتفاقية عدم الإفصاح (عدم كشف البيانات السرية المتعلقة بالمشروع).
وعقب مراسم التوقيع قال وزير الطاقة الجزائري للصحافيين إن «هذا التقدم الملحوظ يؤكد التزامنا الجماعي بتحقيق أهداف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وتحويله إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعوبنا وقارتنا».
وشدد على أن «دراسة الجدوى ستسمح بتحديد السبل والوسائل اللازمة لتسريع إنجاز هذا المشروع المهم في إطار زمني معقول وبتكاليف تنافسية، لتأمين إمدادات أسواق الطاقة». وأشار إلى أن «فريق العمل سيبدأ عمله (دون تحديد جدول زمني) لتحديث دراسة الجدوى والسماح باستكمال المشروع».
وبدأ الحديث عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء قبل أكثر من 20 عاماً. وينطلق من الجزائر العاصمة وصولا ًإلى لاغوس النيجيرية على مسافة 4600 كيلومتر.
ووقعت الشركة الجزائرية للمحروقات «سوناطراك» على أول مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط أنابيب من حقول الغاز جنوب نيجيريا، مرورا بدولة النيجر وصولاً إلى الجزائر.
وقدرت التكلفة الأولية للمشروع عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا بـ13 مليار دولار لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.
وتجدد الاهتمام بهذا المشروع الضخم في أعقاب أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط 2022، ومساعي أوروبا للتقليل من التبعية للغاز الروسي.
ويقطع الأنبوب العابر للصحراء أراضي نيجيريا انطلاقاً من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومتر إلى غاية حدود النيجر شمالاً.
ويواصل الأنبوب الغازي مساره عبر أراضي النيجر، على مسافة 841 كيلومترا، ليصل الحدود الجزائرية في ولاية «عين قزام» بأقصى جنوبي البلاد.
أنبوب الغاز النيجيري المار عبر النيجر والجزائر سيعود بالفائدة ليس فقط على هذه الدول بل كل دول افريقيا على المستوى المتوسط والقريب كما سيمكن هذه الدول الثلاثة من الاستفادة منه من خلال تطوير البنية التحتية و استخدام اوفر للكهرباء .
ذاب الثلج و بان المرج و أصبح المشروع حقيقة تتجسد على أرض الواقع حيث سيشغل هذا الأنبوب نهاية سنة 2026 بطاقة 30 مليار متر مكعب من الغاز حيث سيصبح ثالث أنبوب نحو أورروبا لترتفع طاقة التصدير السنوية للجزائر إلى 110 مليار متر مكعب. إضافة إلى هذا يدأت الجزائر 4 مشلريع للتن٤يب عن البترول في النيجر و مشروعين للتنقيب عن الغاز في موريتانيا و السنيغال خيث تتكلف الشركة العالمية الجزائرية سوناطراك بتقديم الخبرات و تكوين الكوادر المحلية ….مزيدا من للتنمية والازدهار في أفريقيا
قطار الجزائر إنطلق منذ سنوات وترك خلفه المهرولين والحساد.
للتذكير هذا المشروع منذ أكثر من 24 سنة ونحن نسمع كل يوم مذكرة تفاهم مع العلم أنه سوف يمر عبر ثلاث دول في المقابل المغاربة خط الأنابيب الذي سوف يمر على أكثر من 14 دولة وستنتفع منه نصف القارة الإفريقية على وشك انتهاء الأشغال بالمشروع ولد في 2016 حفظ الله المملكة المغربية الشريفة
ولما لا . كفى هجرة إلى الشمال ، وليصبح جنوب أوروبا هو الحلم الحقيقي لازدهار شعوب هذه الدول المتضامنه. اليوم مد خطوط الغاز وبالتوازي معه انشا سكك حديد سريعة لنقل المواد من المواني في شمال القارة إلى داخلها وتوصيل المواد النادرة إلى الشمال لإقامة المنشآت الصناعية وتصديرها كاملة التصنيع أو نصف تصنيع لخلق عمل جديد للشباب الواعد بدل من بهدلة الهجرة إلى خارج القارة.
تحية كبيرة لمن يصنعون الحياة والاستقرار والتنمية لشعوبهم
باءت محاولات تغيير مسار المشروع بالفشل لقصور جدواه مع العلم أنه من بين المشاريع الكبرى التى سطرتها مبادرة النيباد2002 بين الجزائر و نيجيريا و الجزائر و التأكيد أنه سيكون مشروعا ناجحا و سيلقى دعم اوربا له
و الله كمغربي و الله العظيم انصح اولا بلدي المغرب و تانيا الجزاءر الابتعاد عن هاد المشروع لاسباب عدة نيجيريا من اكبر دولة في العالم من ناحية الفساد و ليست آمنة ارى مشروع فاشل لا بالنسبة إلى المغرب او الجزاءر حتى و إن قاموا بهاد المشروع فسوف تسمع من بعد كل مرة عمل إرهابي عن الانابيب البترولية .دول الساحل ليست دول عظمى حتى تحمي هاد المشروع يعني الانابيب .
من كان يعتقد ان انبوب غاز يعبر 13 دولة مختلفة بسعر 30 مليار دولار و اطول من 6000 كم افضل من من انبوب غاز يمر على 3 دول بسعر 11 مليار دولار و بطول 4000 كم (من بينهم 1800 كم جاهزة) فقد كان يعيش على بساط من الاوهام و الأكاذيب و عليه يستيقض إلى الواقع المؤلم.