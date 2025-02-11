الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع ثلاث اتفاقيات لتسريع مشروع «غاز الصحراء»

الجزائر – الأناضول: وقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر أمس الثلاثاء ثلاث اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الجزائر جمع كلاً من وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، ووزير الدولة لشؤون البترول والغاز في نيجيريا إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول في النيجر صحابي عومارو.

وتتمثل الاتفاقيات في دراسة الجدوى من المشروع، وأخرى تتعلق بالتعويضات المالية، إلى جانب اتفاقية عدم الإفصاح (عدم كشف البيانات السرية المتعلقة بالمشروع).

وعقب مراسم التوقيع قال وزير الطاقة الجزائري للصحافيين إن «هذا التقدم الملحوظ يؤكد التزامنا الجماعي بتحقيق أهداف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وتحويله إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعوبنا وقارتنا».

وشدد على أن «دراسة الجدوى ستسمح بتحديد السبل والوسائل اللازمة لتسريع إنجاز هذا المشروع المهم في إطار زمني معقول وبتكاليف تنافسية، لتأمين إمدادات أسواق الطاقة». وأشار إلى أن «فريق العمل سيبدأ عمله (دون تحديد جدول زمني) لتحديث دراسة الجدوى والسماح باستكمال المشروع».

وبدأ الحديث عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء قبل أكثر من 20 عاماً. وينطلق من الجزائر العاصمة وصولا ًإلى لاغوس النيجيرية على مسافة 4600 كيلومتر.

ووقعت الشركة الجزائرية للمحروقات «سوناطراك» على أول مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط أنابيب من حقول الغاز جنوب نيجيريا، مرورا بدولة النيجر وصولاً إلى الجزائر.

وقدرت التكلفة الأولية للمشروع عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا بـ13 مليار دولار لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.

وتجدد الاهتمام بهذا المشروع الضخم في أعقاب أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط 2022، ومساعي أوروبا للتقليل من التبعية للغاز الروسي.

ويقطع الأنبوب العابر للصحراء أراضي نيجيريا انطلاقاً من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومتر إلى غاية حدود النيجر شمالاً.

ويواصل الأنبوب الغازي مساره عبر أراضي النيجر، على مسافة 841 كيلومترا، ليصل الحدود الجزائرية في ولاية «عين قزام» بأقصى جنوبي البلاد.