الجزائر: 10 اكتشافات نفطية وغازية في النصف الأول

■ الجزائر – الأناضول: أعلن مسؤول في شركة «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات أمس الثلاثاء أن الشركة حققت 10 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في مقابلة لمدير قسم الاستكشاف في شركة «سوناطراك»، ربيع باجي، مع الاذاعة الجزائرية الرسمية.

وأشار باجي إلى أن «عمليات الحفر الجارية منذ مطلع 2023 مكَّنت من اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول خلال النصف الأول من العام الجاري».

وأضاف أن «معظم هذه الاكتشافات تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية، مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج».

وأضاف «سوناطراك تقوم حالياً بإجراء عملية تدقيق وتقييم، لمردودية هذه الاكتشافات وستعلن عن نتائجها قبل نهاية 2023».

وذكر باجي أن الاكتشافات الأخيرة تتميز «بانخفاض كلفة برميل النفط الواحد المستكشف والتي لا تتجاوز دولارا واحداً»، مقارنة بمناطق أخرى من العالم والتي تصل في بعض الأحيان إلى حدود 8 دولارات».

وبحسب مخطط «سونطراك» للعام الجاري، يتضمن حفر 45 بئراً عبر مناطق مختلفة من البلاد، عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد، «وتم لحد الآن الانتهاء من حفر 23 بئراً» وفق المسؤول.

وتشير بيانات رسمية لعملاق الطاقة الجزائري أنه حقق 35 كشفاً نفطياً وغازياً بين 2020 ونهاية 2022، منها واحد فقط مع شريك أجنبي هو «إيني الإيطالية».

وتسعى الجزائر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع المحروقات، وتقول إن قانون المحروقات الذي اعتمد سنة 2019 يتضمن تحفيزات وتسهيلات معتبرة للشركات الأجنبية.