الجزائر: 10 مليارات دولار أرباح سوناطراك في 2022

الجزائر: قالت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية “سوناطراك” الإثنين، إن صافي أرباحها خلال العام الماضي، بلغ 10.2 مليارات دولار، صعودا من 4.4 مليارات في 2021.

جاء ذلك خلال عرض الشركة لحصيلة نشاطها وإنجازاتها لسنة 2022 والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقرها في الجزائر العاصمة.

وحسب وثيقة وزعت على الصحافيين، فإن صادرات الشركة بلغت 59.8 مليار دولار العام الماضي، صعودا من 35.4 مليار دولار في 2021.

وحققت سوناطراك صافي أرباح بقيمة 10.2 مليارات دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية.

وبخصوص حصيلة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت إيرادات الشركة الحكومية الجزائرية 21 مليار دولار، بكميات قدرت بـ68 مليون طن مكافئ.

وخلال رده على أسئلة الصحافيين، ذكر الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار، أن الشركة تتوقع إنتاج 200 مليون طن مكافئ بترول في العام الجاري، تصدر منها أكثر من 92 مليون طن مكافئ.

وقال في هذا الشأن: “إنتاج الشركة في ارتفاع منذ 3 سنوات، بلغت نسبة النمو خلال العام الماضي 4 بالمئة، ونتوقع ارتفاع الإنتاج هذه السنة بنحو 3 بالمئة”.

وتوقع حكار أن تبقى أسعار النفط مرتفعة في العام الجاري، ما يضع الشركة في أريحية مالية لاستكمال مختلف المشاريع.

(الأناضول)