الجزائر 2024.. ولاية ثانية لتبون ونمو اقتصادي وأزمة مع فرنسا

الجزائر: شهدت الجزائر في عام 2024 استمرار مؤشرات الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما انعكس في إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية.
وأكدت الأرقام تعافي اقتصاد البلاد، مع تفاؤل حكومي بتحقيق أهداف تنموية أفضل، وبينما أعادت مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، تخوض أزمة جديدة مع فرنسا.
وتواصل نهج الجزائر الحذر في التعامل من التغيرات والأزمات الخارجية، وخاصة منطقة الساحل الإفريقي، مع البحث عن المنفعة المتبادلة مع الشركاء التقليديين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
ومع نهاية العام، تغلق البلاد أضخم موازنة في تاريخها بقيمة نحو 115 مليار دولار، خُصص جزء مهم منها للنفقات الاستثمارية في مشاريع مهيكلة تراهن عليها لإحداث تحول اقتصادي خارج قطاع الطاقة بحلول 2027.
ويعد 7 سبتمبر/ أيلول تاريخ الحدث السياسي الأبرز في 2024، إذ فاز تبون في انتخابات مبكرة، ليواصل قيادة البلاد لولاية رئاسية ثانية من 5 سنوات.
وكان تبون بكر الانتخابات عن موعدها الطبيعي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2024، وبرر ذلك في البداية بأسباب “تقنية”.
لكنه أعلن لاحقا أن ديسمبر ليس بالتاريخ الطبيعي للانتخابات، لأن استحقاقات 2019 التي فاز بها جاءت نتيجة لحالة استثنائية إثر استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان من العام ذاته تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وألمح تبون أن تقديم موعد الاقتراع بـ3 أشهر مؤشر على استعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.
لكن قراءات مراقبين تفيد بأن تبكير الانتخابات كان خطوة استباقية ناجمة عن توقع أحداث دولية متسارعة من شأنها التأثير على الاستقرار الإقليمي نهاية العام، وعدم توفير المناخ الملائم لإجراء اقتراع رئاسي في ظروف ملائمة.
بعد إعادة انتخابه، فضل تبون الاستقرار الحكومي النسبي على التغيير الجذري في الحكومة، مستمرا بذلك في نهج ميز فترته الرئاسية الأولى.
وأجرى تعديلا وزاريا، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أبقى بموجبه على محمد النذير العرباوي رئيسا للوزراء وعلى معظم وزراء السيادة.
فيما استحدث منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع كلف به قائد الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، بينما شمل التعديل 17 وزارة.
ولم تحدث تغييرات لافتة على مستوى الجيش، باستثناء تعيين اللواء إسماعيل إسماعيلي قائدا جديدا للقوات البرية، واللواء ناصر الدين فضيل قائدا جديدا للمنطقة العسكرية الثالثة (الجنوب الغربي)، والعميد فتحي موساوي مديرا جديدا للأمن الخارجي.
وفي 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقامت الجزائر عرضا عسكريا ضخما، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورتها التحريرية عام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي (1830-1962).
وجرى الاستعراض في الجزائر العاصمة أمام “الجامع الأعظم“، وبحضور قادة من بعض دول الجوار، وقدمت خلاله تشكيلات من مختلف القوات المسلحة ونماذج لأسلحة حديثة وأخرى مطورة ضمن الصناعة العسكرية المحلية.
وتقول الجزائر إن الاستعراض تضمن رسالة واحدة هي احتفاء الشعب الجزائري بجيشه بمناسبة خاصة تعكس الوفاء لقيم الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.
وتركزت خطابات قائد الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال مناسبات عديدة في 2024، على ضرورة زيادة الوعي بالتهديدات الخارجية على حدود البلاد، والانتباه للتحولات المتسارعة التي تعرفها مناطق العالم كافة.
وبدأت الجزائر 2024 بشغل مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن لمدة عامين، وتنهيه بتسجل أزمة مع فرنسا كادت أن تصل حد القطيعة.
وانتُخبت الجزائر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن عن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وبادرت بتقديم مشاريع قرارات لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ نحو 15 شهرا، لكنها اصطدمت بالفيتو الأمريكي، واستطاعت تمرير قرار واحد لم يجد الطريق إلى التنفيذ بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي.
وعقب قطيعة دامت عامين، استأنفت الجزائر مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، بعدما جمدتها في 2022، إثر قرار رئيس الحكومة بيدرو سانشير الاعتراف بمبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.
ومنذ عقود، تتنازع جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، مع الرباط بشأن السيادة على الصحراء، وتدعو إلى استفتاء لتقرير المصير.
وعقب دعم حكومي فرنسيي مماثل لمقترح الحكم الذاتي، سحبت الجزائر سفيرها من باريس في 30 يوليو/ تموز الماضي.
واستمرت العلاقات بين الجزائر وفرنسا في التدهور، مع تأكيد تبون إلغاء زيادة كانت مبرمجة إلى باريس الخريف الماضي، واعتبر أن ذاهبه إلى فرنسا سيكون بمثابة الإهانة، مستخدما عبارة “لن أذهب إلى كانوسا”.
وهذا التعبير أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، ويعني “طلب المغفرة”، ويشير إلى ما أُجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع، في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية، ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحرمان الكنسي عنه.
وبلغت حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا ذروتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول، عندما استدعت الخارجية الجزائرية سفير فرنسا لديها، ستيفان روماتي، تنديدا بما أسمتها “الأعمال العدائية” للاستخبارات الفرنسية ضد الجزائر.
وجاء ذلك في أعقاب بث التلفزيون الجزائري وثائقيا تحدث عن محاولة ضابط استخبارات يعمل في السفارة الفرنسية بصفة سكرتير أول تجنيد شاب جزائري كان مقاتلا بصفوف تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.
وفي هذه الأثناء يشن أنصار اليمين واليمين المتطرف في فرنسا حملات إعلامية متواصلة ضد الجزائر، ويطالبون بإلغاء اتفاقية الهجرة بين البلدين الموقعة عام 1968.
ولا تكاد تنتهي أزمة بين الجزائر وفرنسا حتى تبدأ أخرى، لاسيما على خلفية تداعيات الاستعمار الدموي الفرنسي للبلد العربي.
في 2024 سجل الاقتصاد الجزائري أرقاما إيجابية، أبرزها احتلال البلاد المرتبة الثالثة كأحسن اقتصاد في إفريقيا، خلف جنوب إفريقيا ومصر.
وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر الربيع الماضي، فإن الناتج الداخلي الخام للجزائر بلغ 266.78 مليار دولار، ما جعلها ترتقي إلى المركز الثالث قاريا متجاوزة نيجيريا.
أما البنك العالمي فيصف النمو الذي حققته الجزائر في النصف الأول من 2024 بـ”القوي”، إذ بلغ 3.9 بالمائة.
وذكر البنك، عبر تقرير في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن النمو المحقق مدعوم بالاستثمار والقطاعات غير القائمة على المواد المستخرجة، لافتا إلى انخفاض التضخم إلى 4.3 حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتغطي احتياطات الصرف الأجنبي في الجزائر 16.2 شهرا من الواردات، أي بقيمة 70 مليار دولار.
وفي مجال الاستثمار الأجنبي، وقَّعت الجزائر وشركة “بلدنا” القطرية، الربيع الماضي، اتفاقا بشأن مشروع ضخم لإنتاج الحليب والأعلاف واللحوم بقيمة 3.5 مليار دولار.
وسيقام المشروع في محافظتي البيض وأدرار (جنوب)، على مساحات شاسعة تسمح بإنتاج 50 بالمائة من احتياجات الجزائر من الحليب المجفف واللحوم الحمراء والأعلاف.
كما وقَّعت الحكومة الجزائرية ونظيرتها الإيطالية اتفاقية لإنجاز مشروع لإنتاج الحبوب في محافظة تيميمون (أقصى الجنوب) على مساحة 36 ألف هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) وبقيمة 420 مليون يورو.
وفي مجال الاستثمار المحلي خارج قطاع المحروقات، سجلت الجزائر أكثر من 11 ألف مشروع استثماري حتى ديسمبر/ كانون الأول بقيمة 31 مليار دولار.
ووفق الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار فإن 50 بالمائة من هذه المشاريع بدأ تنفيذها بالفعل.
وباشرت الجزائر أيضا مشاريع مهيكلة ضخمة لاستغلال المناجم، مثل منجم غار جبيلات بمحافظة تندوف (أقصى الجنوب) الذي يحوي أكبر احتياطات العالم من خام الحديد.
وكذلك منجم الرصاص والزنك في محافظة بجاية (شرق العاصمة) ومنجم الفوسفات بمحافظة تبسة (شرق)، وكلها مشاريع ضخمة بملايين الدولارات.
وأطلق تبون هذه المشاريع ضمن خطة لتنويع اقتصاد البلاد، ورفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار بحلول 2027.
وفي حين يصر تبون على الخروج من التبعية المطلقة للمحروقات في تحديد مقومات الاقتصاد، لا يزال النفط والغاز الطبيعي يمثلان 95 بالمائة من مداخيل البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن عائدات المحروقات لعام 2024 ستتجاوز 45 مليار دولار، معززة بكون الجزائر ثاني أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا بنسبة 19 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة في الغاز المسال بـ9.9 بالمائة من واردات القارة العجوز.
(الأناضول)
الله يبارك
مقال موضوعي لخص انجازات النظام الجزائري في اسطر .إذن انا جزائري و انا راضي كل الرضا عما يقوم به السيد عبد المجيد تبون الذي اتمنى له الصحة والعافية . الله يحفظ لنا الرئيس الذي يعمل ويناضل من اجل اصلاح ما تم افساده خلال العشرين سنة الاخيرة.
مشاريع عملاقة تدخل الخدمة هته السنة ودالك عندما رفعت العراقيل التي كانت العصابة فارضته علي البلد
القطار الجزائرين قد انطلق بعون الله قهادا خير علي كل الأمة العربية والإسلامية، جزائر قوية سد منيع لاخوانهم هم لايخونون ولايطعنون في الضهر
تصنيف البنك الدولي للجزائر كثالث اقتصاد في افريقيا
قفزة في الناتج الداخلي الفردي من 3700 دولار في 2019 الى 5800 دولار عام 2024
البنك الدولي يصف النمو في الجزائر في 2024 بالقوي حيث حقق نسبة 4%
تسجيل اكثر من 11 الف مشروع استثماري بقيمة 31 مليار دولار
البدء في استغلال منجم غار جبيلات الذي يحوي اكبر احتياطات العالم من الحديد والذي يبدء انتاجه مطلع 2026
استغلال منجم الرصاص والزنك في بجاية
استغلال منجم الفوسفاط في تبسة من شان هذه المشاريع ان تدر ملاير الدولارات على خزانة الدولة
فضلا عن مشاريع ذات مداخيل قوية مو٠هة بالاساس للداخل لتقليص قاتورة الاستراد مشروع حليب بلدنا و مشاريع زراعية للحبوب بشراكة ايطالية
ونامل ان يصل الناتجالداخلي الخام الى 400 مليار دولار بحلول2027
ويكفي الجزائر فخرا انها تقدم سكنات اجتماعية لملايين الساكنة كل سنتين او ثلاث اخرها المشروع الذي اطلقه تبون حصة مليون مخمس مائة الف سكن
بالنسبة للقطيعة مع فرنسا فهذا مطلب شعبي تشرفت السلطات الجزائرية بتجسيده ، أما الإنجازات فالأرقام تتحدث عن نفسها .
تصنيف الاقتصادات كان من حيث الحجم وليس الأفضلية.والا كيف كانت مصر الثانية مع انها غارقة في الديون والتضخم وعلى مشارف الإفلاس لولى حزمة الانقاذ الاماراتية..النمو الظرفي شيء والنمو البنيوي شيء اخر تماما..هنا تمتحن الفوارق..
اعتقد ان سارت الجزائر على هذه الوتيرة على مدى السنوات الثلاثة القادمة سيبلغ الاقتصاد الاجزائري مرتبة اولى في افريقيا و قد يصل الناتج المحلي الى نصف اتريليون دولار ما يرشح الجزائر للخروج نهائيا من دول العالم الثالث الى دولة نامية متقدمة .
مجرد تساؤل.
من هم أصحاب هاشتاغ “أنا منيش راضي” !!!؟؟؟
عندما نقرأ هذه الأخبار والمعطيات والأرقام نتأكد من هم أصحاب هاشتاغ “أنا منيش راضي”، لأنه يُعبر فعلا عن حالهم.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم بالمغرب خلال العام الجاري، 2.2 في المائة، هو أقل معدل في المنطقة المغاربية، حيث يبلغ هذا المعدل في الجزائر %7.6، وفي تونس %7.4، وفي موريتانيا %2.8، فيما لم تتوفر بيانات ليبيا.
مسلم لدي سؤال لك
مادخل المغرب في الموضوع ؟
إلى الأخ مسلم.
الذي كتب تعليقه دون أن يقرأ المقال ودون أن يعطي مرجعا لمعلوماته.
جاء في المقال ما نصه:
“انخفاض التضخم إلى 4.3 حتى سبتمبر/ أيلول الماضي” انتهى الاقتباس وانكشف الإفلاس