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الجزائر: 250 غريقا بالشواطئ والمجمعات المائية منذ بداية الصيف

منذ 10 دقائق

من حساب الحماية المدنية الجزائرية على فيسبوك

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الجزائر: أفادت الحماية المدنية (الدفاع المدني) الجزائرية بأن حصيلة غرقى الصيف في الشواطئ والمجمعات المائية بالبلاد ، تجاوزت  أكثر من 250 حالة منذ الأول من حزيران /يونيو الماضي.

وقال جهاز الدفاع المدني(الحماية المدنية)،  في بيان صحفي  ، إنه سجل  ثماني وفيات غرقا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها ست على  مستوى الشواطئ، وحالتان على مستوى المجمعات المائية.

وكشف عن ارتفاع إجمالي حالات الغرق منذ الأول من الشهر قبل الماضي إلى 251، منها 183 على مستوى الشواطئ، و68 حالة على مستوى المجمعات المائية.

وبلغ عدد تدخلات جهاز الحراسة خلال 24 ساعة الأخيرة، 1359 تدخلا تم خلالها إنقاذ 862 شخصا من موت محقق، وإسعاف 387 شخصا في عين المكان، وتحويل 107 أشخاص إلى المراكز الاستشفائية، فيما تتواصل عملية البحث عن غريقين مفقودين.

(د ب أ)

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