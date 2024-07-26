«الجزيرة الوثائقيّة» تشارك للمرة الأولى في مهرجان البندقية

الدوحة -«القدس العربي»: تشارك قناة الجزيرة الوثائقية القطرية للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية تحت فئة «كلاسيكيات البندقية».

وأعلنتْ إدارةُ مِهرجان البندقية السينمائي عن اختيار فيلم «وعاد مارون إلى بيروت»، الذي أنتجته قناة الجزيرة الوثائقية، في أول مشاركة، بعد سلسلة من المشاركات والحضور في مِهرجانات كبرى عبر العالم. وتسرد قصة الفيلم الوثائقي «وعاد مارون إلى بيروت» مسارَ حياة وأعمال المخرج اللبناني مارون بغدادي، وقد أخرجته فيروز سرحال. ويتزامن العرض مع الذكرى الثلاثين لوفاة مارون بغدادي، الذي توفي فجأة في عام 1993، إثر سقوطه من درج منزل عائلته.

ويعدُّ بغدادي واحدًا من أبرز صنّاع السينما اللبنانيَّة، وقد ترك بصمة لا تُمحى في عالم السينما، من خلال أعماله الوثائقيَّة والروائيَّة. وقدّم من خلال أعماله رؤية فنية فريدة للأحداث والصراعات التي عاشها لبنان خلال تلك الحقبة.